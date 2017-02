laut.de-Kritik Der Offenbacher zerfetzt die Beats wie im Blutrausch. Review von Jeremias Heppeler

Soufians Debüt beginnt mit der Intensität eines Banküberfalls: Das 90 Sekunden lange Intro markiert die trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Täter selbst erscheint dann aus dem Nichts und setzt dem Hörer ohne Umschweife die Waffe auf die Brust. Jetzt oder nie! Alles oder nichts!

"Wo ich lebe, da willst du nicht wohn' / Gras im Treppenhaus, Chabo macht Flous." Und wir, die stillen Beobachter, die fast zufällig in die Szenerie gerieten, reißen sprachlos die Hände in die Höhe, gleichermaßen verängstigt und fasziniert von dieser Bestie in Rappergestalt, die ohne Umschweife einen Beat in seine Einzelteile zerfetzt.

Dieser Blutrausch zieht sich durch die ersten fünf, sechs Tracks, eine Ansage folgt auf die nächste: Das extrem französisch anmutende "Scarface Clique", das von Autotune und melodischem Trap-Beat getragene "Film", der atmosphärische Banger "Absturz" und das betonschwere Haftbefehl-Feature "Azzlack Versace" überzeugen allesamt und passen wie Legosteine aufeinander. "Sie drehen durch, he, Ghettokids, chey / 'Fick das System' schreit Hakim schon mit dreizehn / Gib ihm Haze Tag für Tag, anders geht nicht / Ob die Sucht ihn gepackt hat für ewig?" Ein sackstarker Start!

Soufian erscheint als logische Weiterentwicklung innerhalb der Evolutionslinie Haftbefehl – Celo & Abdi – Nimo. Im Gegensatz zu den Azzlack-Wegbereitern findet er ein bereits bestelltes Feld, an das sich direkt anknüpfen lässt. Haftbefehl propagiert mit seinem Camp eine ganz konkrete Ästhetik und Sprache, die zu Beginn vom vermeintlichen Hip Hop-Establishment belächelt wurde, bis die Frankfurter Ernst und keine Gefangene mehr machten.

Haftbefehls Opus Magnum "Russisch Roulette" erscheint hier als Essenz einer jahrelangen Entwicklung, die die nächste Rapper-Generation einsog wie Muttermilch und nun auf ihren ersten Releases konsequent weiterdenkt. Im direkten Vergleich erinnert Soufian wohl am ehesten an Abdi, was in der marokkanischen Herkunft beider gründen mag, sich aber am offensichtlichsten in der Stimme offenbart. Soufian rappt rotzig, dreckig, verbissen, nasal und wirkt dabei noch eine Spur härter als Abdi.

Und daran scheiden sich die Geister. Garantiert. Das gemeinsame Feature "Vollgas", ein übles Brett, verdeutlicht die Bedeutung sich kontrastierender Klangfarben. Celo erdet an dieser Stelle seine ausgebrochenen Kumpanen durch einen zurückgenommen Flow. Ähnliches passiert auf "Weil Ich Muss", auf dem ein ultra souveräner Hanybal dem Jungspund zur Seite springt, ihn ein wenig beruhigt und einfängt.

Diese Kombination hat bereits auf "Haramstufe Rot" außergewöhnlich gut funktioniert. " Mach' mal Tonnen ratz fatz über Grenze, nachts / Kilogramm-Pakete wandern jeden Tag durch diese Stadt / Opiate jeder Art / Hauptsache die Patte passt." Auf jenen Tracks, die Soufian allein trägt, wie etwa das abschließende "Dollar Und Euro", führt die Stimme des Protagonisten aber durchaus zu einer gewissen Überreizung. Wohl auch aus diesem Grund griff man für "Erzähl Dir" zum Stimmverzerrer.

Selbstverständlich steht das Organ des Offenbachers auch für seinen brachialen Hunger. Soufian, und das darf man bei der Bewertung seines Mixtapes "Allé Allé" nicht vergessen, ist ein Teenager, der seinen ersten Auftritt vor einer 2000-Mann-Splash!-Crowd absolvierte und nun auch auf der größtmöglichen Deutschrap-Bühne debütiert.

Nur logisch, dass er sich in diesem Haifischbecken beweisen will und ohne Umschweife in den Piranha-Modus schaltet, und auch logisch, dass er sich an seinen Azzlack-Kollegen orientiert und deren Stilblüten aktiv adaptiert. Vor diesem Hintergrund war es clever, "Allé Allé" den Mixtape-Stempel aufzudrücken, der bekanntlich mehr Freiheiten erlaubt und kein stringentes Konzept verlangt. Soufian tobt sich aus, ohne sich zu verkopfen oder Einflüsse krampfhaft zu dekonstruieren. Wie gesagt: Wir reden von einem absoluten Newcomer!

Die Beats ballern auf durchweg hohem Niveau – auch deshalb kann man "Allé Allé" problemlos am Stück hören, auch wenn Soufian seinen Flow teilweise nur dezent variiert. Über weite Strecken der Platte wird einfach erbarmungslos das Gaspedal durchgedrückt – das Publikum hat kaum Zeit zum Verschnaufen. Um so interessanter kommen die Ausnahmen.

"Wie Ein Dealer" ist vermutlich das, was man im Azzlack-Kosmos eine Ballade nennt. Soufian nimmt ein bisschen Tempo raus, spittet weniger aggressiv und orientiert sich eher an amerikanischen Größen à la Pusha T als am auf Dauer etwas eintönigen Franzosen-Style. Auch "Wolkenkratzer / Auf Der Suche" bietet kurz vor Ende willkommene Abwechslung und zeigt, dass er durchaus noch einige Varianten im Revolver hat. "Der Hass ist groß, und er sitzt tief, auf der Suche, doch nach was?"

Unterm Strich legt Soufian ein echt ausgebufftes Debüt hin, das dich anspringt wie eine wild gewordene Katze. Speziell die erste Hälfte des Mixtapes wäre problemlos auch als in sich geschlossenes Album durchgegangen. Das hat wohl auch die kaufkräftige Hip Hop-Szene so verstanden und "Allé Allé" kurzerhand auf einen mehr als beachtlichen Rang 3 der hiesigen Albumcharts gepusht.

Soufian ist also angekommen. Und ja klar, das Album hat seine Schwächen und klingt streckenweise wie eine Art Best Of der versammelten Azzlack und 385i-Riege. Dazu kommen die Einflüsse aus Frankreich (speziell Kaaris) schon mehr als aufdringlich. Aber ey, es wäre doch auch seltsam, würde uns jeder Newcomer mit einem bis ins letzte Beat- und Reimdetail durchgeplanten Albenkonzept weghauen. Jeder Künstler adaptiert zunächst das, was ihn am meisten beeinflusst. Im nächsten Schritt muss dann aber die Abkapselung erfolgen, sonst folgen bald Langeweile und Stagnation. Bei Soufian darf man wirklich gespannt sein.