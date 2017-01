laut.de-Kritik Ein musikalisches Upcycling. Review von Giuliano Benassi

Ihr Vorgängeralbum "The Norm Of The Locked Room" (2013) entstand eingeschlossen in einem Zimmer. Zwei Jahre Jahre lang tüftelte die Schwedin am düsteren Sound, nahm auf, zerschnitt und fügte neu zusammen. Unzählige Versionen und Tracks entstanden, aus denen sie schließlich ein Auswahl treffen musste.

Offenbar fiel ihr die Entscheidung nicht leicht, präsentiert sie vier Jahre später fast wieder dieselbe Tracklist, diesmal im Studio mit einer 'richtigen' Band aufgenommen. Weniger Elektronik und viel mehr Gitarre, wie sich rasch zeigt.

"Streets" und "Swim" erinnern an The Kills. Jamie Hince und Alison Mosshart in Personalunion sozusagen, aber mit echtem Bass und echtem Schlagzeug. Die Rhythmusgruppe sorgt für ordentlichen Druck und passt mit dem eher warmen Sound gut zu der kühlen Stimme und der verzerrten Gitarre, die auch Iggy Pop stehen würde.

"There's a war going on within, ruining and smashing things / I'm running wild, I'm sitting still / There's a war going on within", singt Härdig immer wieder in "Sitting Still", dem Stück des Albums, das sich am meisten einprägt, klaustrophobisch, aber durchgehend rockig, wie das gesamte Werk.

Den Stillstand könnte man auch auf Härdigs Songwriting beziehen, aber das wäre nicht fair. Warum sollte sie jedes Mal neue Lieder schreiben, wenn sie mit den alten noch nicht fertig ist? Wie viele alternative Leben sie in ihren Stücken verortet, zeigt sich auch daran, dass sie "Closed Eyes" und "Bring It Home" zum Schluss noch einmal in alternativen Fassungen bietet.

Musikalisches Recycling - ein interessantes Konzept, wenn es wie hier nicht wirklich kommerziellen Zwecken dient. Man könnte auch Upcycling dazu sagen, denn auf diesmal hinterlassen die Stücke einen stärken Eindruck als auf dem Vorgänger.