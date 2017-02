laut.de-Kritik Mehr als nur ein Beatsteaks-Abklatsch. Review von Kai Butterweck

Sicher, man könnte es sich einfach machen und die Jungs von Smile And Burn in der Schublade parken, in der sich bereits zahlreiche deutsche Nachwuchscombos um das Erbe der Beatsteaks streiten. Aber spätestens mit ihrem neuen Album "Get Better Get Worse" beweisen Chris, Sörn, Phil, Saschi und Wolli, dass sie gewillt sind, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Nach vier Studioalben, knapp 300 gespielten Konzerten und Tourneereisen durch Japan und England weiß man im Hause Smile And Burn, wie der Hase läuft. Bereits der Album-Opener "Not Happy" zeigt, dass sich das Quartett vor allem in puncto Energie und Songwriting vor großen Namen der Branche nicht zu verstecken braucht.

Mit rotzigen Sound-Erinnerungen an das Jahr 2002 im Gepäck schalten Smile And Burn sofort in den Live-Modus. Verzerrte Vocals und kratzige Punkrock-Gitarren schnüren ein Einstiegspaket, das Fans von Bands wie The Hives und den Beatsteaks sogleich ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Neben weiteren energiegeladenen Hinterhof-Rockern wie dem hymnenhaften "One Step Forward" und dem mit opulenten Chören verfeinerten Rausschmeißer "Suitcase" beeindrucken anno 2017 aber vor allem die unzähligen Pop-Appeal-Momente. Pointierte Pausen, eingestreute Breaks und das permanente Wechseln zwischen cleanem und röhrigen Gesang sorgen für viel Abwechslung und schaffen Platz für große Melodien, die sich in Songs wie "Bye Bye Perfect", dem "Sooth Me"-Wink "Good Enough" und dem famosen General Fiasko-Gruß "One Step Forward" förmlich überschlagen.

Smile And Burn machen in ihrem achten Bandjahr alles richtig. Am kantigen Punkrock-Fundament hat sich nichts geändert. Statt mit Doc Martens bearbeitet man den Untergrund aber mittlerweile mit schicken Sneakers: Auf "Get Better Get Worse" vereinigen sich Zuckerbrot und Peitsche zu einem ausbalancierten großen Ganzen. Da kann man schon mal applaudieren.