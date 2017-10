laut.de-Kritik Die Punk-Institution, textlich und musikalisch auf dem Punkt. Review von Ingo Scheel

Das nennt man wohl perfektes Timing: Fünf Tage nach der Bundestagswahl und damit nicht einmal eine Woche nach dem Eintritt der AfD ins Parlament, erscheint passgenau das neue Album der Hamburger Punk-Institution Slime. Nicht nur wegen der Aktualität, sondern natürlich auch aufgrund von Slimes Ruf als klassischster Politpunk-Band, die wie kaum eine andere politisches Bewusstsein mit Straßenkampf-Slogans verband, brennt die Frage auf den Nägeln: Wie aktuell, relevant, aussagekräftig können Slime anno 2017 noch sein?

Vor fünf Jahren hatten Dicken, Elf und Co. die Abwesenheit ihres einstigen Texters und Drummers Stephan Mahler mit einem Kniff kompensiert und Texte des verstorbenen Lyrikers Erich Mühsam vertont. Für "Hier Und Jetzt" vertraut man nun auf die Kraft des Kollektivs. Max Leßmann (Vierkanttretlager) hat ebenso für Lyrics gesorgt wie die an verschiedenen Songs beteiligten Gastmusiker Enrico (Los Fastidios), Swiss und Pablo Charlemoine von Irie Révoltés und Paul Sheridan (The Wakes), dazu natürlich die Dame und die Herren von Slime selbst.

Der Themenkanon bleibt Slime-gemäß: Spießbürger und Engstirnigkeit, Faschismus und Krieg, Nationalismus, Politiker, Einzelschicksale. "Früher war alles besser"-Zyniker mögen das als Themen-Bingo abtun, der Rest der Slime-Hörer feiert ein Wiedersehensfest, dessen kontextueller Bezug zwar saugt, Energie und Wille der Band nötigen jedoch ausnahmslos Respekt ab. Nicht zuletzt, weil die Songs stimmen.

"Hier Und Jetzt" ist ein raubeiniger Selbstreferenz-Kracher zwischen Wipers und Leatherface, "Brandstifter" ein hochoktaniger Brocken, der sich auch gut auf "Yankees Raus" gemacht hätte. Während sich "Ernie Und Bert In Guantanamo" auf Midtempo-Fundament mit einem der vielen leidigen Themen beschäftigt, die Trump und Obama verbinden, schimmert "Bekenntnis Zu Einem Paradoxon" als vertrackter HC-Track auf der Tangente Black Flag/No Means No.

Wem das auf Dauer zu schwerblütig wird, dem sei das "Artificial"-Update "Ich Kann Die Elbe Nicht Mehr Sehen" empfohlen: kratziger Reggae, eingängig, beinah leichtfüßig, zu dem es sich nach einem Heimsieg des FC St. Pauli sicherlich gut feiern lässt. "Mir wär' es lieber / Unsere Lieder wär'n nicht mehr aktuell / Und niemand würde sie noch singen", shoutet Dicken im Opener, und das ist ebenso tongue-in-cheek wie vergeblich gehofft. Slime-Songs werden 2017 und ganz sicher auch darüber hinaus weitergesungen.