laut.de-Kritik Wenn sie nicht gestorben sind, langweilen sie noch heute. Review von Dani Fromm

"Es War Einmal". Ja, so fangen sie an, die Märchen. "Prosatexte, die von wundersamen Begebenheiten erzählen", lehrt Wikipedia. "Märchen sind eine bedeutsame und sehr alte Textgattung in der mündlichen Überlieferung." Mündlich überliefert: passt. Sehr alt: passt auch. Um die Bedeutsamkeit ist es bei Silla schon deutlich schlechter bestellt, und wer auf wundersame Begebenheiten wartet, der wartet vermutlich noch heute. Sofern er nicht gestorben ist.

Entweder handelt es sich bei Südberlin um ein sehr, sehr langweiliges Pflaster, oder Silla hat einfach weder das Auge für wundersame Begebenheiten noch die Fantasie, um sich welche auszudenken. Immerhin positiv: Die Berichterstattung aus dem Fitnessstudio, die "Vom Alk Zum Hulk" noch beherrschte, hat er wieder eingestellt. Das sollte doch Kapazitäten freischaufeln, um jetzt etwas zu erzählen, das über Warm-Up, Cardio und Ernährungstipps hinausreicht. Eigentlich.

Den Trainingserfolg trägt Silla gleich im Intro zur Schau, in dem er, flankiert von "Siiillaaaaa" jubilierenden Engelschören mit mordsmäßig breiter Brust aufmarschiert. Schnarrende Drums und johlendes Publikum komplettieren den pompösen Auftritt. Aus diversen Berichten zusammengeschnipselte Beweihräucherungen sollen vermutlich die Relevanz des Protagonisten unterstreichen. Was allerdings eine Einordnung als "vermutlich Deutschlands stärkster Rapper" wert ist, wenn man der Reportage, die sie vornimmt, ihre Hip Hop-Unbelecktheit drei Meilen gegen den Wind anmerkt, entscheide jeder für sich. Vermutlich etwa so viel wie "Sechs Kronen" in einem Magazin, das Wertungen unter vier kaum noch vergibt.

Egal, "Rap ist unser Weg und wird uns leiten". Direkt zurück auf die Straße nämlich, und schwupps sind wir "In Südberlin". "Storys aus dem Kiez gibt es zigtausend", stellt Silla da ganz richtig fest, vergisst darüber aber, ein Argument mitzuliefern, warum man sich seine "Geschichten aus der Gegend, die das Leben schreibt" dann auch noch anhören sollte. Aber wer braucht schon Argumente, "wo der Verstand oft irrt, doch die Gefühle nie". Willkommen im postfaktischen Zeitalter.

Den Verstand gilt es entsprechend bloß nicht überzustrapazieren. Silla verlegt sich entsprechend über weite Strecken auf das Rezitieren alter Weisheiten. "Selbst Ist Der Mann" (denke da wirklich bloß ich an Onanie?) wirkt trotz Fanfaren und Geklacker einigermaßen (gnihihi!) saftlos. "Yeah, ich hab' nichts dazugelernt!" Um darin einen feiernswerten Umstand zu entdecken, muss man vermutlich tatsächlich "Prototyp Neandertaler" sein, gutes Herz hin oder her.

Letzteres will Silla niemand absprechen. Er hat halt bloß nix mitzuteilen, weswegen er, diesmal mit Unterstützung von MoTrip, gleich die nächste Wandtattoo-Weisheit raushaut: "Die Beste Zeit Ist Jetzt". Ach, was. "Das Leben ist nicht fair zu uns gewesen", heult er rum, "doch wir heulen nicht rum." Hö? "Nach den Sternen greifen oder gleich das Ende seh'n / Wir könn' mehr erreichen, wenn wir ..." Na, wer errät es? Richtig: "Wenn wir über Grenzen geh'n."

Abgegriffener gehts kaum, wirrer allerdings schon: In etwa der Hälfte der Zeit habe ich nicht die leiseste Ahnung, was Silla zu sagen versucht. Seine teils wüst ausgewürfelten Thesen passen hinten und vorne nicht zusammen. "Echter Rap gedeiht nicht immer im Block", heißt es in "Aus Gutem Haus". Kurz zuvor noch: "Rap ist, wenn die Straße dich erzieht", etwas später: "Ich war einer von denen, die im Dreck wohnen." Hö?

"Blick zurück, auf eine wundervolle Jugendzeit": Glückwunsch dazu. Nächste Zeile: "Das ganze Scheißleid pack' ich in die Texte." Doppel-Hö? "Verdammt, ich seh' den Sinn nicht!" Ja, Mönsch, ich auch nicht. Macht aber nix, weil ich den Track - zusammen mit allen anderen auf diesem Album - schon vergessen habe, sobald er verklungen ist. Keine Handlung, keine nachvollziehbare Aussage, kein Beat, der irgendetwas Spezielles hätte, das im Gedächtnis bleibt, immer und immer wieder der gleiche Drumsound: Im Grunde ist das einzig Bemerkenswerte an diesem Album der enorme Mangel an Kreativität.

Halt, nein, das stimmt nicht: Ich erinnere mich außerdem an den Gedanken "Ogottogott, auch noch ein Trennungssong!", der mich bei "Aus Den Augen, Aus Dem Sinn" beschlich, an die sich aufdrängende Frage, warum denn bitteschön jede zweite Hookline heute Karen Firlej plärren darf, der neue Moe Mitchell offenbar, und ich erinnere mich an den richtig verzweifelten Wunsch "GEBT MIR DIESE KAREN FIRLEJ ZURÜCK!!!", als in "Über Den Dächern" David Pino losjault.

"Du warst eine Blume, aber Rosen, die verblühen." Im Hintergrund jodelt eine E-Gitarre. Aha. Sowas hören also die harten Rapjungs heute, wenn sie doch einmal weinen müssen? My ass. Wer ist überhaupt dieser Davin Pino jetzt wieder? "David Pino wird als der Newcomer der Deutschen Rock- und Popszene gehandelt." Zumindest von der Taunuszeitung, die schrieb das im Februar 2013. Falls Pino inzwischen seinen Durchbruch gehabt haben sollte: Danke, dass ich den verpassen durfte.

Es gibt wahrhaftig schlechtere Rapper als Silla, dessen Flow hin und wieder an den von Genetikks Karuzo erinnert. In "Ich Habe Torch Enttäuscht" macht er passagenweise sogar ganz brauchbar einen auf Tupac: Rein technisch geht das durchaus klar. Es hilft nur nicht viel, ohne Story und ohne Botschaft.

Der einzige wirklich amüsante Moment auf der ganzen Platte geht bezeichnenderweise auf das Konto eines der zahlreichen Gäste: Vega entert die Szenerie von "NLP (Nique La Police)" mit dem Bembel in der einen und der Glock in der anderen Hand: DAS ist doch endlich einmal ein Bild, das einen so schnell nicht mehr loslässt. Darauf en Schoppe in de Kopp.