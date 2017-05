laut.de-Kritik Noch immer die besseren Nickelback. Review von Toni Hennig

In der Vergangenheit erwies sich das Bandgefüge der im südafrikanischen Pretoria gegründeten Alternative-Rocker von Seether nicht immer als stabil. Doch seit ihrer letzten Scheibe "Isolate And Medicate" von 2014 sollte es im Line-Up keine einschneidenden Veränderungen mehr geben. Nur Clint Lowery nimmt anstelle von Bryan Wickmann den Posten als neuer Live-Gitarrist ein.

Auch musikalisch hält die Truppe um Sänger und Gitarrist Shaun Morgan, der hier erstmalig seine Fähigkeiten als Produzent unter Beweis stellt, auf "Poison The Parish" an ihrer bisherigen Erfolgsformel größtenteils fest. Dennoch schlägt der Studio-Dreier vermehrt dunklere Töne an.

"Stoke The Fire" eröffnet ungewohnt aggressiv. Die aufgestaute Frustration entlädt sich im Refrain, während die Gitarre kraftvoll nach vorne geht. "Betray And Degrade" fährt das Tempo zurück, überzeugt jedoch mit repetitiv-krachendem Rifffundament und einem einprägsamen Refrain, der an A Perfect Circle erinnert. "Something Else" mangelt es anschließend ebenso wenig an Energie.

Andererseits kehren Seether nach diesem Anflug von Überenthusiasmus in den folgenden Songs zu ihren altbewährten Prinzipien zurück. Das emotionale Wechselbad zwischen ruhigen, melancholischen Momenten und stürmischen Ausbrüchen in "I'll Survive" hat die Band auf ihren früheren Alben schon weitaus gelungener durchexerziert. Eine Halb-Ballade darf mit "Let Me Heal" nicht fehlen. Wegen des drögen Spannungsverlaufes hat man diese aber schneller wieder vergessen als eine Fußballpartie zwischen Südafrika und den USA.

Seether vertrauen erneut auf ihre altbewährte Post-Grunge-Rezeptur, die mit einem Bein fest im Mainstream steht. So pendelt die Platte zwischen rockigeren ("Let You Down", "Saviours") und langsameren Nummern ("Against The Wall", "Emotionless") hin und her. Der Gitarrensound lässt jegliche Dynamik gleich in der Kabine, und trotz des emotionalen und markant-rauchigen Gesanges von Shaun Morgan gestalten sich die Melodien vorhersehbarer als ein Pausenpfiff. Über eine weder gute noch schlechte Selbstkopie reicht diese Scheibe letztendlich nicht hinaus.

Die Platte beinhaltet daher nur einzelne Lichtblicke wie "Count Me Out", das den Härtegrad gegen Ende noch einmal anzieht, und das entspannte "Sell My Soul", das mit Akustikgitarre und psychedelischen Klängen gelungenes Southern-Rock-Feeling versprüht. Ohnehin fehlt es den meisten Songs hier an Ideenreichtum und songwriterischer Abwechslung. Deshalb ändert sich am Stagnationskurs dieser Band kaum noch etwas.

Seether bleiben auf "Poison The Parish" immerhin für ihre Fans eine sichere und verlässliche Bank. Innovationen und Neuerungen vermisst man dagegen fast vollständig. Die Scheibe profitiert von der druckvollen Produktion Shaun Morgans, zeigt aber insgesamt nur sehr wenig Mut, neues Terrain für sich zu erschließen. Die Platte bewegt sich damit wie gehabt irgendwo zwischen besseren Nickelback und eingängigeren Alice In Chains. An den konstant hohen Verkaufszahlen in den Staaten dürfte sich also nichts ändern.