laut.de-Kritik This is Gothic Krautrock! Review von Ulf Kubanke

Alles, nur kein Stillstand! Es wäre Sankt Otten ein Leichtes gewesen, einfach den gut funktionierenden Stiefel weiter zu tragen. Doch für "Männerfreundschaft Und Metaphysik" begeben sie sich zusammen mit Labelkollege N alias Hellmut Neidhardt ein Stück abseits des bisherigen Weges.

Der Reiz dieser acht Aufnahmen speist sich besonders aus zwei Faktoren. Zum einen ist Ns Antenne ein wenig anders ausgerichtet als jeder der beiden Osnabrücker. Der avantgardistische Gitarrero lässt gern derben Krach, poliertes Ambient oder hypnotische Drones in den jeweiligen Klangkörper fließen.

Andererseits regiert hier totale Spontanität ohne Masterplan. Die Tracks wurden in Jam-Sessions frei improvisiert. Voll Yin & Yang, voll "der Kontrast als Ergänzung" und total ineinander verkeilt! Ob der Hörer nun Krautrockfan, Elektrofreund oder sonst einer Sparte zugeneigt ist, spielt nicht die geringste Rolle. Diese sehr eigenständige Musik zielt auf jeden Klangästheten mit offenem Gemüt.

Dramaturgisch ergibt es durchaus Sinn, die Platte in der vorgegebenen Reihenfolge zu hören. Mit dem Opener "Eigentlich Ist Alles Schön" schlittert man binnen Sekunden in einen dunklen Tunnel. Klaustrophobisch und unheilvoll schwingen die Drones in repetitiver Ausweglosigkeit. Dabei vermittelt das Trio den konstanten Eindruck, als lauere inmitten dieser Finsternis etwas Bestialisches, um seine Fangzähne in den Hörer zu schlagen. Sunn O))) hätten ihre dunkle Freude an der Nummer.

Im Verlauf wird die Scheibe gelegentlich eine Spur dynamischer. Doch verharrt alles weiterhin in untoter, fast greifbarer Schwermut. Der auf ihrer letzten Platte postulierte "Engtanz Depression" findet hier tatsächlich statt. Sankt Otten und N umarmen einander und ertränken alles Licht im tiefen Schatten ihrer Soundscapes. This is Gothic Krautrock!