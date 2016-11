laut.de-Kritik Wunderwunderwunderschön. Review von Sven Kabelitz

2016 spielt die Welt verrückt. Die Briten stimmen für den Brexit, Erdogan nimmt die halbe Türkei fest und Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Folgerichtig steht die Zombie-Apokalpyse kurz bevor. Es gibt nur ein Superhelden-Team, das uns jetzt noch retten kann: Burt Bacharach und Hal David. Diese erkannten bereits 1965: "What the world needs now is love, sweet love / It's the only thing that there's just too little of / What the world needs now is love, sweet love / No, not just for some but for everyone."

Ihre Songs könnte selbst ein Toaster singen, sie würden immer noch anmutig klingen und vor Schmalz triefen. Doch anstatt eines elektrischen Küchengerätes übernimmt auf "This Girl's In Love (A Bacharach & David Songbook)" die britische Vokalistin Rumer diese Rolle. Ihr stehen die von Ehemann Rob Shirakbari produzierten und arrangierten Stücke ähnlich gut zu Gesicht wie einst Dusty Springfield.

Mit deren "The Look Of Love" aus der Bond-Parodie "Casino Royale" eröffnet Rumer. Ihre samtweiche Stimme kuschelt sich in das elegante Arrangement, das von Zeitgeist gar nichts wissen mag. Den Blue Eyed Soul der Vorlage tauscht dieses gegen einen romantischen, vom Bossa Nova bezirzten Sound. Zurückhaltend wie auf dem ganzen Longplayer katapultiert der Song aus dem Jetzt direkt in die tiefsten 1960er. Eine Reise von HD zu Super 8 in vier Minuten.

Den Carpenters-Evergreen "(They Long To Be) Close To You", 1963 zuerst von Richard Chamberlain interpretiert, trägt Rumer melancholisch nur von Klavier und Streichern begleitet vor. Spätestens hier verdeutlicht sich ihre stimmliche Ähnlichkeit zu Karen Carpenter.

Mit "Are You There (With Another Girl)", "You'll Never Get To Heaven (If You Break My Heart)" und "Walk On By" finden sich gleich mehrere Stücke aus der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Bacharach/David und Dionne Warwick auf dem Album wieder. Von letztgenanntem bleibt Isaac Hayes' "Hot Buttered Soul"-Version weiterhin unerreicht.

"This Girl's In Love With You", Herb Alperts erster Nummer 1-Hit, eröffnet dann der 88-jährige Altmeister Bacharach höchstpersönlich. Die ersten Zeilen singt er mit brüchiger Stimme und begleitet sich auf dem Klavier. Ein kurzer Ausflug in eine verrauchte Barecke, in der das abgedunkelte Licht auf rote Samtsitze fällt, bevor Rumer wieder übernimmt. Der ganze Ruhm ist nichts Echtes. Vergesst nicht, sie ist auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.

Hebt "This Girl's In Love (A Bacharach & David Songbook)" die Musikwelt aus ihren Angeln? Sicherlich nicht. War ein Bacharach/David-Coveralbum nötig? Nein. Ist Rumers viertes Album einfach wunderwunderwunderschön? Ja. Schlichtweg der perfekte Longplayer, um über die Feiertage mit Rotwein am Kamin auf dem Bärenfellimitat rumzuknutschen.