laut.de-Kritik Ein Vierteljahrhundert emotionaler Hochglanz-Pop. Review von Sven Kabelitz

Hoch die Tassen! Vor 25 Jahren gründeten sich Rosenstolz. "Das Beste" versammelt nun ihre Glanzleistungen aus einem Vierteljahrhundert emotionalen Hochglanz-Pops (lies: Radiokitsch).

Die zwanzig Stücke sind Fans und Hatern natürlich hinlänglich bekannt. Dabei verpasst die Kompilation die Chance, Früh- und Spätwerk zu verbinden. Wie die beiden Hauptakteure, so bleiben Traumton Records und Universal getrennt. Diese Zusammenstellung beschränkt sich demzufolge auf zweitere.

Da mit AnNa R. Und Peter Plate die beiden Jubilare auf unbestimmte Zeit pausieren, konnten sie als Kaufanreiz für "Das Beste" keinen neuen Song beisteuern. Deswegen sehe ich mich nun gezwungen, diesen Part mit ein wenig Hilfe von Oliver Blatter selbst zu übernehmen.

Entstanden ist dabei "Das Beste (Mai)", eine Hommage an die Tine Wittlers des deutschen Schlager-Pops, getragen von tiefgründigen Wandtattoo-Lyrics. Natürlich beginnt das Lied in bester Rosenstolz-Manier mit einem tragisch-melancholischen Klavier. Zur ersten Bridge setzt das Schlagzeug ein, bis wir uns beim Refrain dann alle singend in den Armen liegen. Diese Scheibe wird ein Hit.

"Das Beste (Mai)"

(Sven Kabelitz / Oliver Blatter)

Intro

AM - F

C - G - AM

1. Strophe

EM – F

"Lass' es raus, geh' in dich"

C

"Wenn du willst, mach' es wie ich"

EM – F

"Du bist gut so, wie du bist"

G

"Dass du das niemals vergisst"

EM – F

"Siehst du, wie die Rosen blüh'n"

C

"Die Sterne durch den Himmel ziehen"

EM – F

"Ich kann nicht sehen, wie du dich quälst"

G

"Komm zurück - du fehlst"

Bridge

AM - F

"Sie werden uns nicht kriegen"

AM - F

"Da wir uns unendlich lieben"

AM - F

"Geh' mit mir den Berg besteigen"

C - G - AM

"Menschen werden Menschen bleiben"

Refrain

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

G - FM

"Wir waren - Oh-Oh-Oh - das Beste"

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

FM - G - AM

"Wir waren - Uh-Uh-Uh - das Beste"

2. Strophe

EM – F

"Vögel müssen fliegen, Vögel müssen weiter ziehen"

C

"Träume nicht dein Leben, träum' nicht ohne Sinn "

EM – F

"Bläst dir der Wind rau ins Gesicht"

G

"Verbieg' dich bitte nicht"

Bridge

AM - F

"Niemand wird uns finden"

AM - F

"Wir sind die Schlampen unter Blinden"

AM - F

"Geh' mit mir den Berg besteigen"

C - G - AM

"Menschen werden Menschen bleiben"

Refrain

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

G - FM

"Wir waren - Oh-Oh-Oh - das Beste"

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

FM - G - AM

"Wir waren - Uh-Uh-Uh - das Beste"

Zwischenteil

G – H

"Wir flimmern und wir leuchten"

G – EM

"Trotzdem weiß ich es genau"

G – H

"Berlin glitzert in tausend Farben"

G – FM - AM

"Aber in dir ist es grau"

Refrain

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

G - FM

"Wir waren - Oh-Oh-Oh - das Beste"

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

FM - G - AM

"Wir waren - Uh-Uh-Uh - das Beste"

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

G - FM

"Wir waren - Oh-Oh-Oh - das Beste"

C - EM

"Wir waren das Beste - das Beste"

FM - G - AM

"Wir waren - Uh-Uh-Uh - das Beste"

Fadeout

Wer das Stück bis zum 31.12.2016 am überzeugendsten interpretiert (bitte hier verlinken!), gewinnt Rosenstolzs "Das Beste" auf CD oder eine Tüte Gummibärchen, Sorte nach eigener Wahl.