laut.de-Kritik Rückblick mit reichlich Lücken. Review von Artur Schulz

Es mutet noch immer merkwürdig an, von Roger Cicero in der Vergangenheitsform zu sprechen. Denn ein Ableben mit 45 Jahren kommt einfach zu unerwartet, zu überraschend, zu früh. Rund ein Jahr nach seinem Tod erscheint nun unter dem Titel "Glück Ist Leicht" mit dem viel versprechenden Untertitel "Das Beste von 2006 - 2016". Bei näherer Hinsicht entpuppt sich die Zusammenstellung allerdings nur als solide und überschaubar, viele Aspekte des Musikers kommen einfach zu kurz.

Neben den zum Teil erstmals auf CD gepressten Konzertmitschnitten findet sich hier auch noch ein unveröffentlichter Studiotrack, "Eine Nummer Zu Groß" ist eine hymnische Ballade. Zwar hatte Cicero über die Jahre mehr mit Pop als mit Jazz zu tun. Doch bei ihm wurde es selten seifig. Beim "Fachmann In Sachen Anna" bis hin zu "Was Weißt Du Schon Von Mir" gilt allerdings: Diese Tracks fanden keine Berücksichtigung auf dem Album.

Dafür natürlich "Frau'n Regiern die Welt", der ESC-Song aus dem Jahr 2007. Für den es für Cicero den "Pascha Des Monats"-Preis von Alice Schwarzers "Emma" setzte; mitsamt der Empfehlung, Ursula von der Leyen möge doch künftig als Texterin agieren.

Was glücklicherweise nicht geschah. Dennoch pflegte Cicero mit Songs wie "Zieh Die Schuh Aus", "Murphys Gesetz", "Die Liste" und "Kompromisse" vordergründig weiterhin das Bild des lässigen Lebemanns. Doch neben diesen schmissigen Swing-Gassenhauern waren von Anfang an auch die leisen Töne präsent, denen Ciceros wandelbare Stimme viel warmherzige Glaubwürdigkeit verlieh.

Später beleuchteten seine Lieder immer stärker auch ganz persönliche Themen, so z.B. das seinem Vater Eugen Cicero gewidmete "Ich hätt' So Gern Noch Tschüss Gesagt". Mit Jools Holland am Piano entstand eine der schönsten Nummern seiner Karriere - doch ausgerechnet das atmosphärisch swingende und textlich originelle "Zu Zweit" fand ebenfalls nicht den Weg in diese Zusammenstellung. Dafür Durchschnittsware wie "Du Bist Mein Sommer", warum auch immer.

Besonders live entwickelte Cicero viel Präsenz. Die hier vorliegenden Tracks geben davon eine Ahnung. Obwohl er sich in der Swing-Ecke wohl fühlte, wollte sich Roger nie zu stark auf eine Schublade festlegen lassen. Daher der beständige Flirt mit dem Pop, was für ihn persönlich nie unvereinbar mit den eigenen Jazz-Wurzeln war.

Wem "Glück Ist Leicht" nachträglich Appetit auf mehr Cicero macht, dem seien besonders zwei Alben empfohlen: Zum einen "In Diesem Moment" von 2011, ein emanzipatorisch zu nennender Longplayer, der den Swing zumeist draußen vor lässt. Stattdessen tobt sich Roger gekonnt und mit viel Verve in elegantem Pop, Film Noir-Anklängen und sogar Siebziger-Disco aus. Zum anderen "The Roger Cicero Jazz Experience" aus dem Jahr 2015, die unter Beweis stellt, über welch stilistische und vokale Bandbreite der Künstler verfügte. Das Ziel "Anfüttern" erreicht "Glück ist Leicht" allemal. Aber so richtig satt wird man eben nur mit den dazugehörigen CDs.