laut.de-Kritik Geburtsstunde eines großen Entertainers. Review von Jasmin Lütz

Früher war mehr Lametta! Während das neuste Werk von Robbie Williams noch schwer im Magen liegt, schwelgt man lieber in guten, alten Erinnerungen ...

... Es war bei einer VIVA-TV-Aufzeichnung 1998 in Köln, als sie vom englischen Stoke-On-Trent-Charme umgehauen wurde. Denn da stand der junge Rebell, nur ca. 15 Meter von ihr entfernt, live und zum Anfassen nah. Im Trainingsanzug, kurz geschorenen Haaren, rotzfrech und mit ziemlich viel Wut im Bauch. Doch mit seinen bis heute besten Songs ("No Regrets", "Millennium", "Karma Killer") und diesem umwerfenden Lächeln traf er die Indie-Tante mitten ins Herz. Songschreiber Guy Chambers saß lässig am Piano und begleitete seinen Schützling, der mit "I've Been Expecting You" sein zweites Soloalbum akustisch vorstellte. Der Beginn einer langen, manchmal komplizierten, aber leidenschaftlichen Beziehung.

Mit Take That startet Robbie Williams in den 90ern seine Musikkarriere. Das jüngste Mitglied hat jedoch bald die Schnauze voll von Boygroup-Image, Manager-Wahnsinn und Leistungsdruck und ertränkt er seinen Kummer frühzeitig in Alkohol und Fanbrüsten. Die wohl erfolgreichste englische Teenie-Band der 90er gibt am 13. Februar 1996 die offizielle Trennung von Robbie Williams bekannt. Verzweifelte Fans, Ohnmachtsanfälle und Selbstmord-Ankündigungen sind die Folge.

Trotz wilder Skandale, Abstürze und Ängste gelingt Robert Peter Williams im September 1997 der sensationelle Erfolg. Sein erstes Soloalbum "Life Thru A Lens" gilt bis heute in England als eines der besten Debüts der 90er. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung konnte besser nicht sein. Britpop ist in aller Munde, und Bands wie Oasis, Pulp, Blur und The Verve erobern die Charts.

Mit Guy Chambers hat Robbie den perfekten Songschreiber an seiner Seite gefunden. "I've Been Expecting You" ist das zweite Album und landet direkt auf Platz 1 der UK Charts. Während das Debüt eher unsicher und durcheinander wirkte, Robbie offensichtlich mit Druck und Drogen zu kämpfen hatte und noch nicht wirklich wusste, wohin die Reise gehen sollte, klingt die zweite Platte schon sehr viel aufgeräumter.

Für "I've Been Expecting You" gönnen sich Guy und Robbie eine längere Auszeit in Jamaika. Unter der karibischen Sonne entstehen die ersten Songs, die einen sehr tiefen und persönlichen Einblick in Robbies Seelenleben geben. Die aber auch bei den Fans bis heute in bester Erinnerung bleiben. Auf diesem Longplayer versucht er, sich und seine Vergangenheit zu sortieren. Mit einfachen Texten und eingängigen Refrainzeilen ("You think that I'm strong, you're wrong, you're wrong"), die aber deutlich Robbies verborgenes Leid wiederspiegeln. Die hymnenartigen Songstrukturen laden nicht nur zum Mitfühlen, sondern animieren auch zum Singen und erhöhen die intime, äh, intensive Aufmerksamkeit der laut.de-Redakteurin. Während "Angels" bereits die Hirnstrukturen verzauberte, beginnt mit "I've Been Expecting You" die Gehirnwäsche, und der Kreisch-Virus ist nicht mehr aufzuhalten.

Mit "Strong" beginnt der Verarbeitungsprozess. Hier bemerkt der aufmerksame Hörer, da ist eine Person, die versucht, die negativen Ereignisse seines jungen Lebens zu verarbeiten. Robbie fühlt sich nicht wohl in seiner Haut: "My breath smells of a thousand fags. And when I'm drunk I dance like me dad. I've started to dress a bit like him. Early morning when I wake up, I look like Kiss but without the make up. And that's a good line to take it to the bridge..."

Der Song wurde damals während eines Aufenthalts in Köln geschrieben. Sein Hotel wurde mal wieder von kreischenden Fans belagert. Damit muss ein junger Popstar auch erst mal fertig werden. Die ständige Präsenz und Aufmerksamkeit von Anhängern und Medien setzen ihm zu: Im Rausch erträgt man wahrscheinlich noch das hysterische Gekreische, aber sobald man dies nüchtern mitbekommt, muss das einen irre machen. Robbie singt: "My life's a mess" und das kann man wortwörtlich nehmen. Er fühlt sich zu diesem Zeitpunkt alles andere als stark, auch wenn er versucht, auf der Bühne selbstbewusst und fröhlich zu wirken.

Seinen Frust lässt er dann auch ordentlich raus. Kaum einen Song singt er mit so viel Zorn in der Stimme: "Karma Killer" ist seine ganz persönliche Widmung für seinen ehemaligen Manager, passt aber textlich auch zu jeder anderen Person, die einen mal sehr stark verletzt hat ("Needless to say, I guess you know I hate you, You're so full of sin, even the devil rates you. I hope you choke on your Bacardi and Coke"). Bevor es an die eigenen Hits ging, legte Robbie nämlich erst mal eine beachtliche Drogen, Sauf- und Sex-Karriere hin. Auch ein Grund, warum er Take That verlassen musste. Nur kurze Zeit nach dem Rausschmiss wurde aus dem einst so sportlichen Robbie-Boy ein Rüpel-Rob, der zweifelhaft versucht, seine verpasste Teenagerzeit nachzuholen. Schwere Depressionen waren die Folge und ein ewiger Kampf um Anerkennung.

Laut Vertrag durfte er seine erste Solo-Single erst nach Erscheinen der ersten Single von Gary Barlow veröffentlichen. Hier konnte er sich aus den Bedingungen freikaufen. Doch damit nicht genug, sein Manager verklagte ihn ebenfalls auf Schadensersatz. Für den ganzen Stress klingt "Karma Killer" fast noch zu harmlos, aber es reicht, wenn man Robbie dazu sieht, wenn er die wütende Rocknummer ins Mikro brüllt: "Look what you didn't take from me..."

Wenn er allerdings so richtig angepisst und auch noch betrunken ist, dann entsteht eher so ein Song wie "Man Machine". Pures Testosteron kommt da aus dem englischen Boy raus. Vielleicht haben ihm da seine Kumpels von Oasis in Sachen Pöbelei ein bisschen Nachhilfe gegeben? Aber man kann sich auch gut vorstellen, dass er einfach nach dem Rausschmiss von Take That ziemlich frustriert und sauer war: "I'm a man machine, drinking gasoline, super human being, shooting laser beams ..." Bei einem Liam Gallagher würde das ganze eher mit einem kurzen: "Piss die Wand an, Fucker" rausposaunt, da ist der Robbie schon sehr viel zurückhaltender.

"No Regrets" bringt die versöhnliche Seite von Robbie rüber. Es hilft ja nichts, ständig wütend zu sein und aggressive Töne anzuschlagen. Da reicht es auch mal "Arschloch" durch die Blume zu sagen. ("I don't want to hate but that's all you've left me with. A bitter aftertase and a fantasy of how we all could live".) Für den entspannten Background sorgt Neil Tennant von den Pet Shop Boys mit seiner Stimme.

Hier sei auch noch mal auf die eingangs erwähnte VIVA-Sendung hingewiesen. So harmonisch hat Robbie diesen Song wohl nur selten gesungen. Überhaupt klingt die ganze Akustik-Session fabelhaft.

Natürlich singt Robbie nicht nur über böse Menschen im Musikbusiness. Die Liebe ist bei ihm auch schon 1998 wichtig und wird ihn sein ganzes Leben begleiten. "Win Some Lose Some" erzählt er über eine Liebe in jungen Jahren. Ob es sich dabei schon um seine damalige Freundin Nicole Appleton handelte? So oder so wird so mancher Fan auch diesen Song auf sich beziehen. Dazu gehört auch "Heaven From Here". Der sonst eher hormongesteuerte Williams gibt mit dieser Ballade eine sanfte Liebeserklärung, die unter die Haut geht. Leider hört man das Stück auf seinen heutigen Konzerten nur noch selten bis gar nicht, dabei kann der Song durchaus neben der Super-Hymne "Angels" bestehen. Es gab sogar Live-Events, bei denen er sich selbst auf der Gitarre begleitete. "I see real love in your eyes. And it fills me up when you start to cry..."

Beliebter ist dagegen "She's The One". Ein Cover der Gruppe World Party. Robbies Version erreichte die Nr. 1 der englischen Single-Charts und wird mit vielen Preisen (u.a. BRIT Award) überhäuft. Im Video legt er eine gelungene Kür auf dem Eis hin. Perfekt in Szene gesetzt ist auch "Millennium". Im smarten 007-Look posiert Robbie im Video als cooler Agent und schafft sofort den Einstieg in die Top Ten UK Singles Charts. Musikalisch angelehnt an John Barrys "You Only Live Twice" erobert der Song sämtliche Radiostationen, und natürlich wird er auch zum Jahreswechsel 1999/2000 auf vielen Partys und Events gespielt. Der Refrain prägte sich schnell und nachhaltig ein: "We've got stars directing our fate..."

Das Songschreiber Dreamteam Chambers/Williams brillierte mit einer Mischung aus Pop, Dance, Glam und Balladen-Hits. Was bereits auf dem Debüt schon wunderbar funktionierte ("Angels" "Old Before I Die", "Lazy Days"), wurde auf

"I've Been Expecting You" intensiviert und erfolgreich ausgeweitet. Ein Entertainer war geboren, und es sollten noch einige Swing- und Pop-Momente folgen. Aber auch für einen Popstar wie Robbie Williams wird es schwierig sein, an die großen Hymnen anzuknüpfen. Ist die Stirn erst mal voller Botox, wird sich auch musikalisch nicht mehr viel bewegen. Aber hey, der Hardcore-Fan ist still watching you!

