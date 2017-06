laut.de-Kritik Dem Scheißsystem die Powerchords entgegenviervierteln! Review von Markus Brandstetter

Und raus kommen die Wölfe. Ach nein, falsch, das waren ja die Westcoast-Kollegen von Rancid damals, die fast zeitgleich mit Rise Against ein neues Album veröffentlicht haben. Und während sich die Welt im dauerhaften Wandel befindet – allem Anschein nach nicht unbedingt zum Besseren – ist auf die alte US-Punkrocker-Riege Verlass. Denn wie auch schon Tim Armstrong, Lars Fredericksen & Co. treten jetzt auch Tim McIlrath und seine drei Bandkollegen mit einem tadellosen Longplayer an die Front.

Experimente hat man von Rise Against auch keine erwartet – viel mehr spielt das Quartett gekonnt seine Stärken aus: große Refrains, schnelle Strophen, starke Melodien. Und weil die Welt natürlich ein düsterer Ort ist, gibt's auch jede Menge Politik auf'n Kopp geballert. "It's a game/You’ve been played / It's a flock, you're the sheep / It's a pied piper song / That has lulled you to sleep", wir sind alle beschissen worden, eingelullt, sind Scharlatanen aufgesessen, konkret einem spezifischen Scharlatan. Jetzt sind wir mittendrin, im Breakdown, am Ende der Straße.

Dabei wird McIlrath durchaus konkret: "All hail the jester has landed / In flyover country he sings / We're charmed like a snake in a basket / We should be coiled up and ready to spring / Raising a cross just to burn it / The clergy are selling their souls / Clearing a path, ignoring the facts /Intoxicated by the throne", singt er. Man braucht kein abgeschlossenes Studium der Politikwissenschaft um zu erraten, über wen er da singt.

Dem Status Quo werden effektiv die Powerchords entgegenvierviertelt und über Zeiten sinniert, als man Amerika noch für einen Sehnsuchtsort für Auswanderer und nicht für den Nabel der Politkorruption hielt : "Under moonlit skies and surveillance / As we cheer from the stands in the stadiums / On a jumbotron we all sing along to escape / Once we were the lighthouse / To the world's most desperate ships / But what we became was a towering flame / Leading the moth right into it / Now we are waking up to the phone lines cut", singt McIllrath in "Mourning in Amerika" (ja, das schreiben sie wirklich mit k).

Auch musikalisch gibt es nichts zu kritisieren an "Wolves": Der Sound ist glasklar, aber nicht aufpoliert, die Band in energetischer Bestform, die Hooks sitzen, die Drums poltern, die Gitarren füllen den Raum aus und auch ein paar Riffgranaten ("Miracle") schüttelt die Sechs-Saiten-Brigade aus dem Ärmel.

Ein Album aus einem Guss, mit jeder Menge Wut im Bauch, politisch aufgeladen und immens eingängig. Nichts anderes war zu erwarten, Rise Against haben uns nicht enttäuscht.