Der Softrock-Beau drückt auf Blues-Button.

Review von Kai Butterweck

Es gibt Menschen, denen scheint der natürliche Alterungsprozess nichts anhaben zu können. Bei Rick Springfield hat man den Eindruck, der einstige Softrock-Beau ("Jessie's Girl", "Celebrate Youth") wäre irgendwann mal in einen Jungbrunnen gefallen. Gut 35 Jahre nach dem musikalischen Peak präsentiert sich der mittlerweile 69-jährige Down Under-Ami auf aktuellen Pressefotos wie ein Zwilling von Heidi Klum-Buddy Thomas Hayo.

Mit dem neuen Studioalbum "The Snake King" will Rick Springfield dieser Tage beweisen, dass er auch musikalisch mit den jungen Wilden mithalten kann. Ganz oben auf der Denen-kann-ich-ohne-Probleme-das-Wasser-reichen-Liste stehen Kenny Wayne Shepherd und Joe Bonamassa, zwei neuzeitliche Bluesrock-Ikonen, die in puncto Songwriting und spielerischem Know How unbestritten zur Champions League des Genres zählen.

Und Rick Springfield würde den Blues nun auch gerne in unkonventionelle Bahnen lenken. Nach einer knappen Stunde Spielzeit zeigt sich aber, dass "The Snake King" mit der jüngeren Bonamassa-Vergangenheit nicht mithalten kann. Sicher, der gute Rick haut ordentlich in die Saiten. Hier und da blitzt gar ein überdurchschnittliches Solo auf.

Aber abgesehen vom eher in die Richtung Springsteens gleitenden Opener ("Land Of The Blind") und dem feurigen Gary-Moore-goes-Desert-Rock "Little Demon" schälen sich wenig Oha-Momente aus den Boxen.

Natürlich ist das hier allemal besser, als ein in (Album-)Länge gezogenes "Celebrate Youth"-Revival. Mehr aber auch nicht. Der Teufel, den wir alle kennen, trägt Smoking und Sonnenbrille. Mit den Blues Brothers im Big Band-Modus tritt Rick Springfield genauso ins Fettnäpfchen wie mit weihnachtlichen "Johnny B. Goode"-Vibes ("Santa Is An Anagram").

Die melancholische Schlagseite reißt "Blues Of Desperation"- und "Black Coffee"-Fans ebenfalls nicht von den Sitzen. Auch Bon Jovi oder Bob Seger ("Orpheus In The Underworld") kommen in den Sinn. Gefangen in Standard-Korsetts kommt Rick am Ende einfach nicht so richtig von der Stelle ("Blues For The Disillusioned").