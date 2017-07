laut.de-Kritik Zwischen Depression und Manie. Review von Dominik Lippe

"Mein Psychiatriebericht beweist, ich bin nicht ganz dicht. Ich schlepp' dich in mein' Keller und zeig' dir, was Liebe ist, bis zum Morgengrauen oder die Tabletten wirken. Was ist bloß los mit diesen bipolar Gestörten?" Rako liefert die Diagnose seines seelischen Befindens erst kurz vor Ende seines Albums. Bei einer bipolaren Störung schwankt die Stimmungslage zwischen Depression und Manie. Diese beiden emotionalen Pole prägen "Rako", wobei die dauergereizten, manischen Episoden einen deutlichen Überhang aufweisen.

Die gestörte Figur bietet per Definition wenig Raum für Grautöne. Bereits mit den ersten Versen von "Mega Man" unterstreicht Rako, nicht besonders nuanciert zur Sache zu gehen: "Jeder von euch kleinen Fotzen kriegt jetzt einen Schwanz ins Maul. Mutterschutz ist abgelaufen, Hurensöhne sterben aus." Auch auf "Cagefight" oder "Leichensack" regiert die grobschlächtige Machete und nicht das chirurgisch präzise Skalpell. Insbesondere in Kombination mit Blokkmonsta zerlegt Rako genüsslich in für Hirntot Records typischer Psychokore-Manier Körper: "Es sind Rako und Blokk, für euch Fotzen kein Platz, außer luftdicht verpackt in einem Leichensack."

Was Rako bei alldem zugute kommt, ist seine griesgrämig tiefe Stimme, die wohl zu den brachialsten Deutschrap-Organen seit Tony D gehört. In Verbindung mit den zürnenden Texten ergibt dies einen durchaus kohärenten akustischen Horrorfilm: "Ich zerfetze eure Fressen, trink' das Blut aus eurem Hals, denn der Druck in meiner Brust führt zu sinnloser Gewalt." Gut, damit sollte Rako vielleicht doch besser zum Kardiologen gehen. Möglicherweise hat er durch seinen grantig gedrückten Vortrag auch nur zu viel Luft geschluckt und leidet nun unter dem symptomatisch ähnlichen Roemheld-Syndrom.

Den Übertritt zur depressiven Phase markiert er ebenfalls durch seinen Stimmeinsatz. So trägt der Berliner seine bedrückend paranoiden Gedanken in "Kalter Schweiß" mit unverstellter, ruhiger Stimme vor: "Stehe schweigend neben mir, doch kann einfach nichts dran ändern. Mein Leben ist zerbrochen und es rinnt mir aus den Händen." Rako vermittelt dadurch einen authentischen Eindruck, der ihn durchaus angreifbar macht.

Noch spannender fällt die Selbstanalyse im Song "Show Must Go On" aus. Rako offenbart, dass die Diskrepanz zwischen der öffentlichen comichaften Inszenierung und der dahinter stehenden Privatperson kaum größer ausfallen könnte: "Auf der großen Bühne: Menschen werden Charaktere, keine Zeit mehr für Gefühle. Für die Welt ist der Panzer, der ich bin, unzerstörbar, doch dahinter steckt ein unsicheres Kind, das viel zu schnell erwachsen wurde und wie viele andere Schutz hinter 'ner Maske suchte."

Als Mitglied der krassen Szene-Außenseiter von Hirntot fällt schnell unter den Tisch, dass Rako eine lupenreine Hip Hop-Sozialisation genossen hat. Wenn er sich inhaltlich ausnahmsweise nicht um die eigene Psyche dreht, bekennt er sich nostalgisch zur Subkultur: "Aufgewachsen in Südberlin irgendwann in den 80ern – Kurtis Blow, Run DMC, Graffiti-Gang und Haschticker. Lange vor den ersten Tapes, lange vor dem Aggro-Hype. Im Fernsehen liefen die Fanta 4 und 'Die da!?!' ging auf Nummer 2." Auch mit "Acht Spur", einem typischen Berliner Posse-Track, schlägt Rako eine Brücke zu den Anfangstagen des Hauptstadt-Untergrunds. Fürwahr, "Hip-Hop pumpt durch die Venen."

Doch all die positiven Aspekte können nicht darüber hinweg täuschen, dass Rakos Fertigkeiten am Mikrofon limitiert sind. Auch vermag er es anders als etwa Basstard nicht, eine atmosphärische Sogwirkung zu erzeugen, was auch mit den Produktionen zusammenhängt. Sofern die Beats nicht mit minimalistischen Sounds von 8-Bit-Computern aufwarten ("Mega Man", "Rako Panzer") oder mit einem Oldschool-Touch daherkommen ("Acht Spur"), besitzen sie einen viel zu geringen Wiedererkennungswert.

So erweist sich "Rako" zwar als schlüssiges Kunstprodukt, jedoch nicht als wirklich stimmiges Rap-Album. Die stärkeren Momente der Veröffentlichung ergeben sich immer dann, wenn sich Rako, statt den nächsten Nerobefehl zu erlassen, verletzlich zeigt und damit die andere Seite der psychischen Störung präsentiert. Glücklicherweise liegt die Diagnose nun vor, so dass therapeutische Konsequenzen gezogen werden können. Andererseits wäre die Behandlung seiner Affektstörung wohl auch das Ende der Kunstfigur Rako.