laut.de-Kritik Nonchalantes Hüftwackeln mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Review von Markus Brandstetter

Körpertemperatur 38 Grad Celsius, aber Minimum. Auch draußen zeigt das Thermometer nichts Behaglicheres an. Du kannst Elvis aus der Wüste holen, aber die Wüste eben nicht aus Elvis. Bedrohlich winden sich die Gitarrensaiten, eine bauchige Trommel schlägt Achteln, Synthesizer bäumen sich auf, ein Riff steigt aus dem Staub, eine verhallte Stimme singt es mit. Wir rennen, jetzt sollten einen nur die eigenen Beine nicht im Stich lassen ...

Gute zwei Minuten später hat sich der staubtrockene Groove-Stampfer "Feet, Don't Fail Me Now" herausgeschält, der Openertrack des neuen Albums von Queens Of The Stone Age. "I was born in the desert / May seventeen in seventy-three / When the needle hit the groove / I commenced moving / I was chasing what's calling me", singt Joshua Homme, der Trickster, Bluesmann, Schlangenbeschwörer und Verführer.

Für das siebte Album seiner Band wusste er ganz genau was er wollte – und wen. Der Track "Uptown Funk" von Produzenten-Bigshot Mark Ronson (siehe: "Amy Winehouse - "Back To Black"">Back To Black" von Amy Winehouse) beeindruckte Homme: "Tight and vacuos", zweiteres in etwa mit gedankenleer zu übersetzen, fand der den Song, und holte sich Ronson gleich als Verantwortlichen ins Studio. Homme ließ keinen Zweifel: Auf "Villains" geht es ums Tanzen. Das untermauerte schon die erste Single-Auskopplung "The Way We Used To", zwar nicht der beeindruckendste Song der Platte, aber dennoch ein Lehrstück in Sachen Fuzz-Boogie.

Unbetretene Pfade sind das freilich nicht, was für viele auch den Hauptkritikpunkt an "Villains" darstellen wird. Anno 2017, gut vier Jahre nach dem letzten Longplayer, kommen die Kalifornier nicht runderneuert und mit neuem Konzept um die Ecke, sondern präsentieren sich einfach ohne Umschweife als tanzbarste Inkarnation ihrer selbst, mit dem Fuß auf dem Gaspedal.

Joshua Homme ist ein fabelhafter Gitarrist, der seinen Stil, unglaublich trocken, präzise, schnörkellos und mit vielen gezogenen verminderten Terzen, dort perfektioniert hat, wo sich Klapperschlangen und Staubkörner gute Nacht sagen. Kompositorisch hat er die Lust auf Dissonanzen ebenso wenig verloren wie auf seine sich fieberhaft windenden Gesangsmelodien. Songs wie "Fortress" oder "Domesticated Animals" beweisen das eindrucksvoll.

Weil die Band diesmal eindeutig mehr Lust auf Synths hatte als sonst, halten diese nicht nur als Klangkulisse her, sondern übernehmen auch mal Riff- und Bassläufe (siehe etwa den grandiosen Ausreisser "Un-Reborn Again").

2017 ist bei Queens Of The Stone Age alles immer noch vorhanden und am richtigen Platz: Hang und Wille zum Fuzz-Kleinod und zum Epos, zum nonchalanten Hüftwackeln und zum großen Chorus. Oder zur Exkursion nach Led Zeppelin, wie bei "The Evil Has Landed". Dafür brauchte es diesmal keine große Gästeliste.

Ganz gegen Ende, als man sich denkt, ob es sich "Villains" vielleicht nicht doch ein wenig zu bequem gemacht hat, setzen Queens Of The Stone Age auf ihrem siebten Studiowerk zur finalen Ballade an: "Villains Of Circumstance" ergießt sich in einen imposanten Chorus: "So close your eyes and dream me home / Forever mine, I'll be forever yours / Always, evermore, and on and on / Always, evermore, and on and on / Always, evermore / To the beat of my footsteps in the night", singen sie und entlassen uns in die stickige Nacht.

Ziemlich geglücktes Album, also. Jetzt schauen wir doch mal, was Hommes alter Freund von den Foo Fighters dieses Jahr noch so anstellt. Wird ja vielleicht das Jahr der Großen.