laut.de-Kritik Neuerfindung im Punk-Jahr '77. Review von Michael Schuh

Queen-Gitarrist Brian May ist ein Sammelnerd. Seine Faszination für 3-D-Fotografien führte vor kurzem zur Veröffentlichung eines Queen-Buchs, das eine Mischung aus Fotoalbum, Tour-Erinnerungen und Biografie darstellt. Der Süddeutschen Zeitung beichtete der 70-Jährige zu diesem Anlass, dass die Tage, in denen er ein Vermögen für historische 3-D-Aufnahmen ausgegeben habe, gezählt sind: "Jetzt bin ich glücklich, sie ab und zu anzusehen. Im Prinzip reicht mir ein Scan davon. Besitz fühlt sich plötzlich an wie eine Last. Er zieht mich zunehmend runter. Man kann den ganzen Kram ja eh nicht mitnehmen."

Ähnlich verhält es sich mit dieser neuerlichen Queen-Veröffentlichung: Man wird auch das gigantische LP/CD/DVD-Boxset des 1977er Albums "News Of The World" nicht mitnehmen können. Es wiegt über zwei Kilo, und für einen Moment ist es einfach nur schön, nicht Brian May zu sein. Denn dieses Boxset zieht einen nicht runter, sondern wirkt geradezu uplifting. Es ist keine Last, sondern reinste Lust. Galileo!

Für 114 Euro darf man sich einen laminierten Backstagepass der "Queen US Winter Tour 1977" anheften, das eigene Auto mit drei "News Of The World"-Aufklebern verzieren, Hochglanzfotos einzelner Bandmitglieder und Albumcover-Poster übers Bett pinnen (Freddie ohne Schnauzer), sich in Fanclub-Mitteilungen auf ökologisch naturfarbenem Papier oder in die "Letters to the Fans" im 60-seitigen Fotobuch vertiefen. Dazu die Original-LP, geremastert, und drei CDs mit Albumtracks und Outtakes. Schmankerl obendrauf: die Tourdokumentation "Queen: The American Dream".

Dort geht es selbstverständlich um die Entstehung dieses großen Albums, das - um ausnahmsweise Queen-Superfan Taylor Hawkins zu zitieren - "immer nur auf 'We Will Rock You' und 'We Are The Champions' reduziert wird". Bei der Fülle an Doku-Material über die Band muss man den DVD-Archivaren zugute halten, dass sie sich wirklich auf das Jahr 1977 konzentriert und somit erhellendes Filmmaterial zusammen getragen haben. Man sieht die Band beim Jammen, Herumalbern und Interviews-Geben, darunter unbezahlbare Szenen, etwa wenn sich Mercury seine Ballerinas von seinem Crew-Personal schnüren lässt.

Warum "News Of The World" so anders klang als seine Vorgänger, wird einem erst wieder bewusst, wenn man sich noch einmal in dieses Jahr 1977 zurück versetzt: Die britische Musikpresse als damals zentrales Meinungsmacherorgan hat den neuen Sound Punk für sich entdeckt, The Damned und die Sex Pistols versprechen Aufregung und Anarchie, gegen die Queen mit der auf ihrem Vorgängeralbum "A Day At The Races" zelebrierten Opulenz wie die perfekten Opfer wirken. Doch die Briten wählten einen anderen Weg.

Queen-Historiker sind sich seither uneins in der Frage, ob sich Queen 1977 bewusst entschieden haben, ein wenig mit der Zeit zu gehen und ihren Sound abzuspecken. In der Doku argumentiert May für meine Auffassung recht plausibel, die Band habe auf "A Night At The Opera" und dem genannten Nachfolgealbum die Operettennummer und die Endlos-Arrangements bereits derart in die Extreme ausgelotet, dass sich 1977 alle Mitglieder nach einer Veränderung sehnten. Back to basics: Schließlich starteten Queen ja auch als straighte Rock'n'Roll-Band.

Inhaltlich trumpft die Box vor allem mit Demos des Albums auf, die bisher maximal auf raren Bootlegs erhältlich waren. First Takes von "We Will Rock You" und "We Are The Champions" anhören zu dürfen, wo Mercury noch Melodien improvisiert, holen sogar diese übermenschlichen Rock-Klassiker wieder etwas in die Realität zurück. Auch Mays schiefes Solo am Ende von "Rock You" lässt erahnen, wie lange sich die Band Zeit nahm, um den Song perfekt auf Band zu bannen. Mays "All Dead, All Dead" singt in der Demoversion Mercury - absolut großartig. Man kann es nur als Freundschaftsdienst innerhalb der Band bewerten, dass bei der Albumversion der Komponist ans Mikro durfte.

Absoluter Höhepunkt: John Deacons Flamenco-Versuch "Who Needs You", das Freddie hier nur zur Akustischen mit zahlreichen "La-la-las" und "Yeah-yeah-yeahs" in Form zu gießen versucht. Hier erahnt man, wie legendär ein "MTV Unplugged" mit Queen hätte werden können. Von vielen (außer Trent Reznor) gerne übersehen ist auch "Get Down, Make Love", eine Art Proto-Funk, den Queen später auf "The Game" oder "Hot Space" noch weiter exerzierten, und ein sexbeladener Text Mercurys.

Von Roger Taylors Stücken ist ausgerechnet das auf Platte eher vernachlässigbare "Fight From The Inside" interessanter geraten, das in der abgespeckteren Demoversion ein paar neue Akzente setzt. "Sheer Heart Attack", Queens deutlichste Antwort auf Punkrock (obwohl schon Jahre vorher komponiert), liegt dagegen leider nur in einer Instrumentalversion vor.

Seltene Tracks wie "Feelings Feelings", Instrumentalversionen oder die tollen BBC-Sessions kennen Queen-Fans zwar schon (unter anderem von diversen Remasters-CD-Veröffentlichungen), gebündelt in einer "News Of The World"-Sammelbox ergeben sie jedoch durchaus Sinn. Weniger dagegen Livetracks von 1982 aus Milton Keynes, das darüber hinaus schon als "Live At The Bowl" erschienen ist.

Ob er nie neidisch auf Bühnenpfau Freddie gewesen sei, auf den die Band medial immer reduziert wurde, fragte die SZ Brian May noch. Antwort May: "Nein. Das ist wirklich kein Problem, wenn du so unterschiedlich bist. Jedes Bandmitglied bei Queen hatte als Songwriter Nummer-eins-Hits, das gab es in keiner anderen Band, bis heute. Es war einfach ein Riesenglück, dass wir uns gefunden haben."

"News Of The World" war vor 40 Jahren der notwendige wie brillante Schritt einer Hardrock-Band, sich neu zu erfinden. Im Gegensatz zum Cover-Roboter aus einem Science-Fiction-Comic der 1950er Jahre altern diese Songs hervorragend.