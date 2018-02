laut.de-Kritik Project Patchwork in Formvollendung. Review von Ulf Kubanke

Der Begriff Akkretion stammt aus der Astronomie und bedeutet Anwachsen. Auf dem gleichnamigen Album von Project Pitchfork wächst qualitativ jedoch leider nichts an. Im Gegenteil: So beeindruckend der Output der letzten Jahre quantitativ war (vier Platten in fünf Jahren), die musikalische Kreativität rückt in immer weitere Ferne und versinkt in belanglosen Darkwave-Drittaufgüssen.

Es ist ein Rätsel, weshalb der intelligente Peter Spilles sich nicht mehr Zeit nimmt, seine thematisch ansprechenden Grundideen in angemessene Zeilen zu kleiden. Stattdessen macht er dort weiter, wo bereits der letzte Plattitüdensalat mit "Look Up, I'm Down There" kläglich im schwarzlackierten Rohr krepierte. Tracks wie "The Collision", "Crossfire" oder "And The Sun Was Blue" geben sich bedeutend, fast beschwörend schamanisch.

Die Sätze erweisen sich jedoch als gedrechselte Allgemeinplätze, die sich von anderen Szeneprodukten nur durch das vor Germanismen strotzende, sehr umständlich konstruierte Englisch unterscheidet: "When nature sleeps she dreams of you in all your ways of life into eternity / She remembers all what was and how it all began in all your ways of life." Selten hat das Prädikat "verschwurbelt" so gut gepasst.

Auch musikalisch herrscht Stagnation auf dem Nullpunkt. Die EBM-Anklänge sind der Kreidezeit entlehnt; dabei zu poppig, um richtig zu knallen und zu heftig, um eleganter Pop zu sein. Ausgelutschter Autoscooter-Sound, Futurepop und Pseudo-EBM, dazu ein zwischen Grobmotorik und Schwindsucht pendelnder Keuchhustengesang: grotesk.

Spätestens seit dem letzten Werk hat man den Eindruck, dass Spilles denselben Song immer wieder neu auflegt. "The New Day" ist die Krönung der Belanglosigkeit. Wenn zwischendurch noch ein unmotiviert eingeworfenes Robert-Miles-Gedächtnis-Piano aus der 90er Dreamhouse-Mottenkiste auftaucht, ohne auch nur entfernt das jeweilige Lied retten zu können - etwa "Ascension" - läuft der Kitschkrug vollends über. Am Ende steht die traurige Erkenntnis: Project Pitchfork sind heute nur noch Project Patchwork.