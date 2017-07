laut.de-Kritik Die Crossover-Supergroup debütiert mit Schaum vorm Mund. Review von Kai Butterweck

Spätestens seit dem bahnbrechenden "Judgment Night"-Spektakel aus dem Jahr 1994 weiß man, dass sich die Herren von Cypress Hill auch in metallischeren Gefilden durchaus wohl fühlen. Dieser Tage steht diesbezüglich vor allem MC Be-Real im Rampenlicht, der gemeinsam mit seinem Rhymes-Kollegen Chuck D und dem instrumentalen RATM-Fundament (Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk) unter dem Prophets Of Rage-Banner für reichlich Aufsehen sorgt.

Aber auch der zweite Cypress Hill-MC Sen Dog träumt seit Jahrzehnten von einer musikalischen Nebenbaustelle, auf der satte Gitarren und scheppernde Drums den Ton angeben. Zusammen mit den Crossover-Weggefährten Billy Graziadei (Biohazard), Rogelio Lozano (Downset), Christian Olde Wolbers (Ex-Fear Factory) und Worst-Drummer Fernando Schaefer kommt Sen Dog nun mit einer Genre-Supergroup um die Ecke, die ihrem Bandnamen alle Ehre macht.

Mit einer satten Power meets Flow-Mixtur im Gepäck schießen die fünf Branchen-Veteranen von Beginn an aus allen Rohren. Der Sound hämmert metallisch und wuchtig aus den Boxen. Leute, die ein Projekt im Windschatten des zweiten Body Count-Frühlings erwarten, schlackern bereits nach wenigen Sekunden des Openers "My M.O." mit den Ohren. Hier geht's definitiv noch eine Spur heftiger zur Sache.

Zwischen den Klang-Trademarks von Biohazard und Agnostic Front pendelnd, zimmern die vier Background-Krachmacher ihrem rappenden Frontmann ein metallisch funkelndes Hartholz-Brett, auf dem sich der bitterbös rappende Chef im Ring nach Lust und Laune austoben kann.

Sen Dog hat hörbar Spaß an seiner neuen Rolle als Gift und Galle spuckender Crossover-MC. Nicht ganz so markant wie sein CH-Buddy B-Real, aber dafür wesentlich kantiger im Groove schnatternd, mimt der Mann an vorderster Front das breitbrüstige Gang-Oberhaupt.

Erwartungsgemäß klebt all das "Böse" dieser Welt auf Sen Dogs Zielscheibe. Polizeigewalt, korrupte Politiker, das alltägliche Elend auf den Straßen von South L.A.: Sen Dog nimmt kein Blatt vor den Mund. Und während sich das kubanische Energiebündel all den Rotz von der Seele rappt, legt die Crew im Hintergrund ein Dezibel-Feuer nach dem anderen.

Das vertrackt polternde "Resistance", die punkig angehauchte Moshpit-Hymne "Crushing That", der mit wütenden Shouts befeuerte Hüpfer "The Grind", der finale Rap-Metal-Headbanger "Start A War": Jeder Track zielt voll auf die Zwölf. 35 Minuten lang treten die Verantwortlich aufs Gaspedal und gönnen sich dabei nur ganz selten eine kurze Verschnaufpause: Ein wahres Sound-Fest für Freunde von Limp Bizkit, Linkin Park und Papa Roach.