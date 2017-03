laut.de-Kritik Rückt den Herren Poisel und Knyphausen auf die Pelle. Review von Kai Butterweck

Mit wehmütiger Stimme und grenzenloser Melancholie spürt Pohlmann auf seiner neuen Platte der Essenz des klassischen Singer/Songwritertums nach. Abseits von Pop- und Elektro-Trends sucht sich der Sänger seine eigenen musikalischen "Weggefährten". Mit der Akustikgitarre im Arm und pointierten Kesselrhythmen begibt er sich auf eine einstündige Reise durch Zeit und Raum.

Wer dem Sänger vertraut ist, darf ihn gerne dabei begleiten ("Ich Will, Dass Du Mitgehst"). Den "Silvestermond" vor feuchten Augen ("Deine Tränen") spaziert der "Captain Mit Sonnenbrille" los. Wahlweise entspannt ("Gelassenheit") oder mit Hummeln im Hintern ("Lichterloh") stellt sich Pohlmann den Fragen des Lebens. Diese bearbeitet er mit großen Melodien und in einer bezirzenden Atmosphäre, die viele auf Hochglanz polierten Kollegen nur vom Hörensagen kennen.

Bereits der Opener "Im Wald Nebenan" reißt ein klaffendes Loch in die gängige Balladen-Landschaft: Wenn Pohlmanns Herz umgeben von Ästen und Blättern Feuer fängt, bleibt kein Auge trocken.

Anschließend werfen große Versprechen ("Silvestermond") ebenso ihre Schatten voraus wie in Wortwitz gewickelte Durchhalteparolen ("Deine Tränen"). Pohlmann versucht gar nicht erst mit Standard-Phrasen zu jonglieren. Der Mann, der hier von einem Singer/Songwriter-Gipfel zum nächsten springt, spricht lieber eine klare Sprache.

Es geht um Gefühle, Hoffnungen, Ängste und Träume. Und natürlich Perfektion. Und da ist Pohlmann oft nah dran. Das herzzerreißende Opening, die sich steigernde Singalong-Hymne "Ich Will, Dass Du Mitgehst", Aufwühlendes aus der Herzschmerz-Abteilung ("Passiert") und Blues-Pop-Tupfer ("Vor Deiner Tür"): Große Kleinkunst nistet sich da in den Ohren ein - und will nicht wieder raus.

Zieht man den einzigen unbedeutenden Augenblick des Albums ab ("Sweet Granada"), präsentiert sich "Weggefährten" als das bis dato beeindruckendste Werk eines Sängers, der den Herren Poisel und Knyphausen ganz schön auf die Pelle rückt.