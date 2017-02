laut.de-Kritik Eine Nachhilfestunde für Bendzko, Bourani und Co. Review von Kai Butterweck

Tim Bendzko, Andreas Bourani und Co., sperrt eure Lauscher auf: Philipp Poisel zeigt euch, wie es geht. Selbst Dieter Bohlen wünscht sich von seinen DSDS-Geiseln immer mal wieder tiefgründige Deutschpop-Kunst im Stile Poisels. Den Gefallen tut ihm aber natürlich kein Casting-Opfer, denn einen Philipp Poisel gibts nun mal nicht an jeder Ecke.

Die melancholische Tiefe, mit der der schwäbische König der Deutsch-Poeten auf seinem neuen Album wieder zu Werke geht, zeigt allen Mitstreitern, wie schlecht es wirklich um sie bestellt ist. Aus dem fernen Nashville bläst er zum Großangriff. Erstmals mit kompletter Band im Schlepptau, bricht der Sänger aus seinem stillen Kämmerchen aus.

Aber keine Angst, Poisels markante Stimme marschiert auch umgeben von 80s-Schlagzeugsounds und wallenden Keyboardsphären immer noch vorneweg. Abermals flüstert, singt, jauchzt, schluchzt und kiekst sich der Barde seinen Kummer von der Seele. Ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten wirklich das Maß aller Dinge? Poisel, der die meisten neuen Songs bereits lange vor dem Donald Trump-Chaos im Kasten hatte, hegt da so seine Zweifel.

So wie im Titeltrack beschrieben, präsentiert sich die amerikanische Freiheit schon lange nicht mehr: "Wie eine Straße in den Süden / So wie ein Kornfeld, endlos weit / So wie Flüsse ihre Betten durch die Schluchten schlagen / Hohe Pässe, tief verschneit / So wie ein Sommer in der Wüste / Wie bei Woodstock mittendrin / Tiefe Wälder, kalte Meere / In deinen Armen fühle ich mich frei", heißt es in dem mitreißenden Stück, das musikalisch an die Glanztaten des zweiten Mona-Albums "Torches & Pitchforks" erinnert.

Aber es geht ja auch nicht um das Hier und Jetzt. Vielmehr schwelgt Poisel in alten Kindheitsträumen und skizziert das Bild von einem Land, so wie er es sich einst vorgestellt hat. Inspiriert von Erinnerungen an Mickey Mouse, den drei Fragezeichen und endlosen Nachmittagen mit der Nintendo-Konsole auf dem Schoß. Den erhobenen Zeigefinger versteckt er dabei bewusst hinter dem Rücken. Poisel hat mit politischen Äußerungen nichts am Hut.

"Mein Amerika" ist kein zweites "Bis Nach Toulouse" geworden. Es erinnert auch nur in den ruhigsten Momenten an Poisels Debüt "Wo Fängt Dein Himmel An?". Mit seinem dritten Album geht der Songwriter neue Wege. Wortgewandt entführt er uns in eine Zeit, in der ein Bruce Springsteen Singer/Songwriter-Perlen wie "Tougher Than The Rest" und "I Wish I Were Blind" ins Rennen schickte. Damals hatte man hierzulande noch ein anderes Amerika-Bild vor Augen.