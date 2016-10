laut.de-Kritik Ba-dam, Ba-dam, Ba-dam, Ba-dam, Bamm-Bamm! Review von Sven Kabelitz

Das Gute an Singles-Collections? Es befinden sich alle Singles darauf. Das Schlechte an Singles-Collections? Es befinden sich alle Singles darauf. Eine Prämisse, die auch auf "The Singles" von Phil Collins zutrifft.

Nachdem zuletzt mit "Take A Look At Me Now" eine ausgiebige und gelungene Neubearbeitung seiner gesammelten Werke gelang, erscheint nun ein Sammelwerk seiner Hits. Da das Augenmerk auf den Auskopplungen liegt, bleiben mit "Do You Know, Do You Care?" oder "Long Long Way To Go" einige seiner besten Tracks auf der Strecke. Hier zählen nur die großen Melodien, die einst Millionen Käufer in die Arme des possierlichen Briten lockten.

Noch heute reicht alleine die Erwähnung seines Namens aus, um eine ausschweifende Diskussion vom Zaun zu brechen. Fast scheint es so, als müsse man sich nur vor den Spiegel stellen, dreimal laut "Phil Collins" sagen, und schon erscheint der Gute auf der eigenen Schulter und trommelt munter den berühmten Drumbreak aus "In The Air Tonight". Jetzt alle: Ba-dam Ba-dam Ba-dam Ba-dam Bamm-Bamm!

Gerne geben seine Gegner alleine Collins, dem angeblichen Antichrist, die Schuld an den massiven Veränderungen, die die 1980er mit sich brachten. Dass neben ihm und Genesis auch sämtliche anderen Alteingesessenen sich entweder an dem neuen Sound und den neuen Gegebenheiten des Yuppie-Jahrzehnts anpassten oder untergingen, vergisst man dabei leicht. Während David Bowie ("Tonight", "Never Let Me Down"), Paul McCartney ("Give My Regards To Broad Street"), Stevie Wonder ("The Woman In Red") oder die Rolling Stones ("Dirty Work") jedoch stark fremdelten, schien Phil perfekt in das Jahrzehnt zu passen und dabei unverschämterweise sogar Spaß zu haben. Er blühte auf im Pop und fand dort seine Bestimmung.

Der chronologische Verlauf von "The Singles" führt von den frühen Großtaten seiner ersten beiden Longplayer ("In The Air Tonight", "I Don't Care Anymore", "Thru These Walls", "I Cannot Believe It's True"), über den in perfekten Pastellfarben getauchten Miami Vice-Pop auf "No Jacket Required" ("Don't Lose My Number", "Take Me Home") zu dem gefassten "... But Seriously" ("Another Day In Paradise", "I Wish It Would Rain Down"). Dazwischen finden sich Soundtrack-Edelschnulzen wie "Against All Odds (Take A Look At Me Now)" und "Groovy Kind Of Love".

Spätestens mit "Both Sides" hatte Collins alles erzählt und seinen Songs ging zunehmend die Luft aus. Leider bleiben zu diesem Zeitpunkt noch gut eineinhalb "The Singles"-CDs übrig. Lieder wie "Wear My Hat" aus dem Paul Simon-Abklatsch "Dance Into The Light" wollten nicht mehr funktionieren.

Mit größter Vorsicht sollte man die Stücke aus den Disney-Filmen "Tarzan" ("You'll Be In My Heart") und "Bärenbrüder" ("No Way Out", "Look Through My Eyes") genießen. Die einzige gute Nachricht: Hier finden sich nicht die von Collins auf deutsch eingesungenen Versionen. Erst zum Ende findet er mit dem Cover-Album "Going Back" zurück in die Spur.

Die Werkschau "The Singles" schafft einen vollkommenen Blick auf Phils Solo-Karriere und lässt kein Hoch und kein Tief aus. Ein Blick auf einen zutiefst menschlichen Künstler, der den Hass, der ihm immer wieder entgegen schlägt, nicht im Ansatz verdient. Letztendlich kann man Lemmy Kilmisters Aussage aus seinem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nicht oft genug zitieren: "Ich bin's leid. Collins ist ein großer Drummer. Er hat 'n paar große Songs geschrieben. Ich meine, wenn Mikkey (Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee, die Red.) sich mal das Gehirn wegsaufen sollte kurz vor einem Auftritt, und angenommen, Phil Collins mit seinem lustigen Gesicht sitzt also zufällig in der Garderobe nebenan, okay? So. Und ich bitte ihn nun sehr, seeeehr höflich um Hilfe - wissen Sie was: Der spielt ein komplettes Set von Motörhead! Unfallfrei! So ist das. Ich ziehe meinen Hut."