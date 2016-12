laut.de-Kritik Ein bisschen zu viel Romantik. Review von Andreas Bättig

Peter Dohertys kreativer Output ist bis dato bemerkenswert. Genau das macht den Charme dieses modernen Troubadours aus: Die nie versiegende Quelle musikalischer Inspiration. Auf "Hamburg Demonstration" schwächelt der Songschreiber nach drei Libertines-, drei Babyshambles- sowie einem Soloalbum zum ersten Mal.

Zu ausgetreten hören sich Dohertys Pfade an, nur wenige Songs treffen mitten ins Herz. Dem Album fehlt die Doherty typische authentische und romantische Melancholie. Denn die großen Songs des Engländers speisen sich aus tiefem Weltschmerz, den kaum einer so poetisch verarbeitet wie der Libertine.

Doch "Hamburg Demonstrations" ist zu sehr auf Romantik getrimmt. Zu perfekte Streicher hier, zu pompöse Arrangements dort sorgen dafür, dass die Songs zu überladen wirken. Bereits sein erstes Soloalbum Grace/Wastelands war im Vergleich zu den wilden Babyshambles-Platten ziemlich glatt produziert. Trotzdem ließ Produzent Stephen Street Doherty etwas Freiraum für seine musikalische Verspieltheit. Dieses 'Machen-Lassen' fehlt nun oft auf dem Werk, das in der Hansestadt entstanden ist.

Bereits der Opener "Kolly Kibber" trägt mit Frauenchor und Piano-Geklimper zu dick auf. Das gilt auch für "She Is Far": Eigentlich ein ziemlich schöner Singer/Songwriter-Song, wären da nicht die zu pathetischen Streicher.

Dass es anders geht, zeigt "Birdcage", der Track könnte auch auf einer Babyshambles-Platte erschienen sein. Ein zuerst nachdenklicher Doherty im leidenschaftlichen Duett mit Sängerin Suzi Martin, treibender Bass, hüpfende Gitarren, verdammt viel Seele. Der Song berührt auch, weil die Textzeilen aus der Feder Amy Winehouse' stammen sollen: "Little bird in a cage / You've been turning heads around / Yeah you played your part / You sang along / Under their instruction / Looking through the bars / Staring at the stars / Only love can heal the sickness of celebrity". Geschrieben von Amy, gesungen von Peter. Das trifft.

Auch bei "Flags From The Old Regime" spielt Amy Winehouse eine Rolle. Es ist Dohertys Hommage an die verstorbene britische Sängerin. "The fame they stoned you in / Your tiny shoulders soldiered it / And you made your fortune but you broke inside / And you have to stand up there in front of the whole wide world", singt Doherty so, wie er es am besten kann: etwas genuschelt, verletzlich, feinfühlig. Und auch bei "I Don't Love Anyone (But You're Not Just Anyone)" zeigt er sich sensibel, ohne kitschig zu werden.

Eigentlich hätte man sieben Jahre nach Peter Dohertys Debüt etwas mehr erwarten dürfen, als auf "Hamburg Demonstrations" zu hören ist. Aber in Anbetracht der Libertines-Reunion, dem daraus entstanden Meisterwerk und der langen Tour ist es dann wohl doch keine Überraschung, dass auch mal einem Doherty kein großer Wurf gelingt. Nun sollte er aber wieder den Weg zurück nach Albion finden.