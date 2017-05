laut.de-Kritik Das Re-Release enthält endlich auch die Elvis Costello-Demos. Review von Giuliano Benassi

1987 erhielt Elvis Costellos Manager einen Anruf von Paul McCartneys Manager. Ob Costello nicht Interesse an einer mehrtägigen Songwriting-Session habe? Wenig später saßen sich die Musiker auf Sesseln gegenüber, Notizbücher vor sich und Klampfen in der Hand.

Beide gehören zu den besten Songschreibern der jeweiligen Generation, beide haben einen geerdeten Zugang zur Musik: Ein Lied ist für sie keine göttliche Eingebung, sondern das Ergebnis handwerklicher Tätigkeit. Drei Stunden am Tag genügten, um einen Song zu schreiben und ein Demo aufzunehmen. Um keine Zeit zu verschwenden, fanden die Session in einem ehemaligen Bauernhaus südlich von London statt, das der Ex-Beatle umgebaut hatte: oben Büro, unten Studio.

Die Zusammenarbeit war fruchtbar. Costello hatte sich seit seinem Debüt 1977 zu einem der erfolgreichsten britischen Musiker empor gearbeitet und dabei künstlerischen Anspruch und Chartplatzierungen miteinander vereint. McCartney hatte seine Karriere nach dem Ende der Beatles 1970 mit den Wings erfolgreich fortgesetzt. In den 1980er Jahren war sein Stern altersbedingt gesunken, auch wenn ihm mit Michael Jackson ("Say, Say, Say", 1983) und Stevie Wonder ("Ebony And Ivory", 1982) zwei seichte Hits gelungen waren.

Ende des Jahrzehnt wollte er wieder durchstarten. Costello war auch aus anderen Gründen eine gute Wahl: Er stammte aus Liverpool, hatte ein tiefe Stimme, einen schnoddrigen Sinn für Humor - und war Rechtshänder. Da McCartney mit Links spielt, spiegelten sich ihre Instrumente, als sie sich gegenüber saßen. Es war also schon fast wie mit John Lennon.

Ein Umstand, dem sich McCartney natürlich bewusst war und mit dem er haderte. Nach dem Ende der Beatles hatte er live nur wenige ihrer Stücke gespielt. Dazu kam, dass Costello ein großer Fan der Band war, was auf die Session abfärbte. Und seine Produktion. Als sie 1988 wieder zusammen kamen, um die Demos mit der Band einzuspielen, die McCartney in der Zwischenzeit zusammengestellt hatte, fanden sie keinen gemeinsamen Nenner.

Auf "Flowers In The Dirt" (1989) spielte Costello nur noch eine untergeordnete Rolle. Zwar schafften es mit "My Brave Face", "You Want Her Too", "Don't Be Careless Love" und "That Day Is Done" vier der gemeinsamen Stücke aufs Album, das seinen Titel aus einer Zeile aus "That Day Is Done" verdankte. Doch hatte McCartney sie noch einmal von Mitchell Froome überarbeiten lassen, der ihnen einen stark poppigen Strich verpasste.

Am ehesten erkennt man Costello im Sprechgesang von "You Want Her Too". Ansonsten klingt das Album mit seinem Schlagzeughall und den Keyboards stark nach den 1980er Jahren. Trevor Horn, Produzent von Grace Jones und Frankie Goes To Hollywood, kümmerte sich um "Rough Ride", "Figure Of Eight", "How Many People" und "Où Est Le Soleil". Beatles-Produzent George Martin schaute vorbei, um eine Orchesterbegleitung zu "Put It There" zu schreiben, David Gilmoure steuerte ein Solo zu "We Got Married" bei. Stücke, die bewiesen, dass McCartney auch alleine noch durchaus brauchbare Lieder schreiben konnte.

Das Album erreichte Platz 21 in den USA und Platz 1 in Großbritannien. Vor allem war es aber die Abschussrampe für McCartneys groß angelegte Welttour, bei der er zum ersten Mal viele Beatles-Hits spielte. Die Bandmitglieder machten sich während der Proben darüber lustig, dass sie die Stücke besser drauf hatten als der Chef, doch auf der Bühne zeigte Paul sich in bester Verfassung. Der Livemitschnitt "Trippin' The Live Fantastic" (1990) ist nach "Wings Over America" (1976) der beste seiner Karriere post Beatles.

Costellos war enttäuscht, profitierte aber ebenfalls von der Session, da er vier Stücke ("Veronica", "Pads, Paws And Claws", "So Like Candy" und "Playboy To A Man") auf den Alben "Spike" (1989) und "Mighty Like A Rose" (1991) unterbrachte. McCartney selbst griff noch mal ins Archiv und holte für "Off The Ground" (1993) "Mistress And Maid" und "The Lovers That Never Were" hervor.

Die Demobänder selbst genossen einen geruhsamen Schlaf. Im neuen Jahrtausend fragte McCartney bei Costello an, ob sie sich nicht noch mal zusammen setzen sollten, um ein paar neue Lieder zu schreiben und die alten für ein gemeinsames Album zu verwenden, doch daraus wurde offenbar nichts, auch wenn sie sich immer wieder zusammen musizierten. So sangen sie 1999 gemeinsam "All My Loving" beim Benefizkonzert, das McCartney zu Ehren seiner verstorbenen Frau Linda organisierte.

In diesem Sinne ist es erfreulich, dass die Demos 2017 endlich offiziell erscheinen, auch wenn nur als Anhängsel der Remastered-Ausgabe von "Flowers In The Dirt". Es ist eine Freude, dem Duo zu lauschen. Unterhaltungen sind nicht dokumentiert, aber man spürt förmlich, wie sie sich gegenseitig anstacheln. Sie harmonieren erstaunlich gut, zwei Profis, die offenbar Spaß an der Arbeit haben und dank der professionellen Umgebung gut klingen.

Wie mittlerweile Usus erscheint das Album neben der Standard- auch in einer opulenten Deluxe-Ausgabe. Die ihr Geld wert ist, allein wegen des reich bebilderten Begleitbuchs, in dem neben McCartney und Costello auch viele der weiteren Beteiligten zu Wort kommen. Zusätzlich gibt es eine CD mit den Aufnahmesessions von 1988, eine mit Single-Auskopplungen und Remixes sowie eine DVD mit allen Videos. Die Fotos von Linda McCartney, aus denen das Cover ausgewählt wurde, sind ebenfalls sehenswert wie etwa die Bilddokumentation zum Video von "This One" und eine Promo-Foto-Session.

Besonders liebevoll ist das Facsimile von McCartneys Notizbuch geraten, das Songtexte, Zeichnungen, Anmerkungen und lose Zettel enthält. Einer davon ist ein undatierter Brief Costellos, der kurz nach der Zusammenarbeit entstanden sein muss. "Falls Du Lust auf eine weitere Schreibsession hast, brauchst Du mich nur anzurufen", bettelt Costello darin. Zwar hat er 2015 in seiner Autobiographie erklärt, keine weiteren Alben aufnehmen zu wollen, aber vielleicht würde er in diesem Fall eine Ausnahme machen?