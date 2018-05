laut.de-Kritik Metalcore liegt in Schutt und Asche. Review von Jan Hassenpflug

"Nothing's gonna stop me til I'm done": Was Winston McCall im eröffnenden Schlachtruf zur siebten Parkway Drive-Platte prophezeit, passt perfekt zum Wendepunkt der bandeigenen Entwicklung. Die einstige Inkarnation des Metalcore geht ihren Weg unbeirrt weiter und kokettiert mit Metal ohne Core.

Das letzte Album "IRE" hatte 2015 die Machtübernahme metallischer Facetten vielversprechend eingeleitet. Alt und neu schufen einen funkelnden Hybrid. "Reverence" wagt den nächsten Schritt: Die entfesselte Wut, die ungebremste Offensive, mit der die Australier ehemals alles in Schutt und Asche legten, machen Platz für sorgsam durchdachte Berechnung.

Als kryptisches Überbleibsel erinnert nur noch "Wishing Wells" an die corige Herkunft. Angesichts der folgenden Power-Metal-Saga dürfte sich so manch eingefleischter Fan fragen: Was zur Hölle? Über all den halb gesprochenen, halb geshouteten Zeilen liegt die pure Irritation.

Das polarisierende "Prey" steht exemplarisch für die vollkommene Dekonstruktion ursprünglicher Stärken. Ein folkig-melodisches Intro, das enthusiastisch zum Abenteuer Stadion-Rock aufbricht. In der Strophe indoktriniert McCall seine Schwüre, bevor ein schunkelnder Gang-Shout-Chorus einsetzt. Eher nichts für den Moshpit.

Sowohl das thrashige "The Void" als auch das aufmüpfige "I Hope You Rot" kanalisieren ihre Gefühlsausbrüche zu aufgesetzt. Natürlich entlocken Jeff und Luke ihren Saiten wie üblich einen Überschuss an fetten Melodien. Wäre das Drumherum nicht so fein säuberlich konstruiert, ließen die sich vermutlich leichter abfeiern.

Dennoch entladen Songs wie "In Blood" oder "Absolute Power" nach und nach eine ungeschönte Wucht. "The truth drops like a bomb": Das trifft auch auf die Musik ganz gut zu. Aus einer Laut-Leise-Dynamik heraus explodiert "Absolute Power" wie ein Schlag ins Gesicht der machtgierigen Obrigkeit. "Shadow Boxing" versetzen Parkway Drive mit Streichern in ein orchestrales Setting, bevor McCall aus dem Gesang heraus plötzlich zu einem aufbäumenden Rap ansetzt.

Die Variation unterstreicht den Mut zum Experiment und belohnt sich selbst mit vernichtender Pointe. Virtuos, aber nie ungezügelt leidenschaftlich, steuert das Quintett jeden Song wie ein eigenständiges Kunstwerk durch ein Terrain voller Überraschungen.

Trotz persönlicher Textbotschaften bleibt die Emotion öfter auf der Strecke. Selbst ein melancholisches Epos wie "Chronos" ändert daran wenig. Mit der Abkehr von ureigenen Instinkten geht unaufhaltsam ein Stück Identität verloren. Jedes dudelnde Solo, jedes breitbeinige Metal-Brett will bestmöglich kaschiert werden. Der Überraschungseffekt als Ablenkungsmanöver.

Die Wut im Bauch, sie ist nicht weiter Teil der Parkway Drive-DNA. Der innere Zorn, der ewige Antrieb aller blutrünstigen Breakdown-Schlachten, hat sich im ausufernden Erfolg des Quintetts langsam verformt. "You never know what you've got until it's gone", heißt es im Abschiedstrack "The Colour Of Leaving". Dem stimmt das Fan-Herz zu.