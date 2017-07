laut.de-Kritik Melodischer Gothic Rock im neuen Soundgewand. Review von Ulf Kubanke

Vor 20 Jahren brachten Paradise Lost erstmals "One Second" heraus. Statt Death und Doom tischten sie den überraschten Fans einen Haufen schwarzbunter, hochmelodischer Gothic Rock-Tracks auf. Zum runden Geburtstag erscheint das famose Dutzend im neuen Soundgewand und legt einen komplette Show der zugehörigen Tour dazu.

England/Wales 1996-97: Es ist kein Geheimnis, dass Chris Holmes und Ian Mackintosh seit frühester Jugend große Fans der Sisters Of Mercy sind und besonders deren "First And Last And Always" gern als prägenden Einfluss hervorheben. Ein Jahr zuvor spielten sie in den "Draconian Times"-Sessions bereits ein Cover von "Walk Away" ein und schoben die Songs jenes fünften Albums sanft in eine kompaktere, eingängigere Richtung.

Zwischen dem hektischen London und der beschaulichen, walisischen Provinz Monmouthshire pendelnd gehen sie den eingeschlagenen Pfad konsequent weiter. "One Second" enthält kaum Metal, lässt erstmals auch elektronische Elemente zu und wächst im Verlauf der Aufnahmen zur totalen "Paradise Of Mercy"-Angelegenheit. Zusätzlich verkörpert es zusammen mit dem kongenialen Bruder-Album "Irreligious" - ebenfalls eine Sisters-Hommage - der artverwandten Moonspell - eines der besten Gothic Rock-Werke der 90er.

Rückschauend betrachtet ist die Platte für Paradise Lost ebenso Teil zwei einer Trilogie. Was mit den drakonischen Zeiten begann, geht hier nahtlos weiter und entwickelt sich vom Eldritch-Denkmal im Finale "Host" schlussendlich zum Kniefall vor Depeche Mode. Eigenständig bleiben Paradise Lost dennoch. Zwar mangelt es "One Second" an einem Übersong wie "Forever Failure". Doch ihre Mischung aus ohrwurmigem Bubblegum-Goth und offensiver Rock-Dynamik fällt songwriterisch stark aus.

Das Remastern lohnte sich. Die voluminöse Transparenz und die Detailfreude, mit der PL so manche Spielerei einflechten, kommt erst jetzt vollends zur Geltung. So fällt bei "Lydia" noch deutlicher ins Auge, wie exakt sie Wayne Husseys prägenden Gitarrensound der Sisters Mark II-Ära kopieren und den wuchtigen Gitarren entgegensetzen. Auch das luftige Zusammenspiel des instrumentalen Teppichs mit Holmes hymnisch gesungenen Chorus im intensiven "Another Day" funktioniert besser als je zuvor.

Als besondere Anspieltipps kristallisieren sich zwei Nummern heraus. "Say Just Words" ist ein perfekter Rocksong für jede Kajalparty: Knackiges Arrangement, tanzbar und melodisch erstklassig. Wer es getragener mag, wirft "The Sufferer" ein und genießt puren Weltschmerz zwischen Blutorgel, Synthie-Lametta und Hardrock.

Auch der hier enthaltenen Mitschnitt eines Gigs der "One Second - Live"-Tournee kann sich hören lassen. Die etwas rauhere Schale passt den Liedern wie angegossen. Dramatischer Höhepunkt ist die superbe Bühnenversion von "Forever Failure". Und wer nebenbei tiefer in ihren Kosmos eintauchen möchte, hat zusätzlichen Spaß mit dem extra erstellten Booklet.

Ein wenig Grund zum Meckern gibt es trotz dieser Superlative, denn die Veröffentlichungspolitik bleibt rätselhaft. Langjährige Fans sollte vorsichtig sein. Was Label und Promo nicht verraten: Dieser Auftritt im Londoner Shepherd's Bush steht bei vielen womöglich längst im Regal. Seit 15 Jahren gibt es das Konzert nämlich bereits als DVD namens "Evolve" auf dem Markt und gilt unter Fans längst als großer Wurf.

Auf der anderen Seite versäumt man, die komplette Liste der "One Second"-Sessions zu bringen. Eine immerhin 16 Nummern umfassende Variante (u.a. mit schickem Smiths-Cover) gab es bereits vor Jahren in einer speziellen Ausgabe. Und die B-Seiten "The Hour" und "Slave" waren noch nie Teil einer Edition; hier leider auch nicht.