laut.de-Kritik Game Of Bones in Klang gewordenen Blutlachen. Review von Ulf Kubanke

"I don't really know what 'sorry' means." Die Stimme des Killers begleitet ergreifende Gitarren in den Schlund karger Ausweglosigkeit. "I've been sorry all my life." Das Sample zwischen den wuchtigen Vocals gehört dem siebenfachen Mörder Charles Manson. Auch Sharon Tate fiel seinen Ritualmorden zum Opfer. "I'm sorry I was born, that's what my mother told me ... I don't really know what 'sorry" means'..."

"Forever Failure" ist eine Klang gewordene Blutlache und womöglich der beste Song im beeindruckenden Katalog von Paradise Lost. Flankiert von den zwei anderen großen Alten – Anathema und My Dying Bride - legen Paradise Lost vier Jahre zuvor mit "Gothic" den Grundstein für Gothic Metal.

Ein rohes Richtfest, genagelt aus spröden Knochen. Mit "Icon" gelingt ihnen kompositorisch bereits ein regelrechtes Game of Bones. Doch erst "Draconian Times" poliert die räudige Katakombe zur anmutigen Schädelstätte auf. Die Platte gerät zu gleichen Teilen verführerisch und bedrohlich wie ein Sukkubus.

Trotz seiner melodischen Pointierung entzieht sich "Draconian Times" jeglicher Kategorisierung. Im Fanlager gilt die Scheibe unter Freunden der frühesten Tage als ebenso beliebt wie bei den Anhängern ihrer eingängigeren Sachen. Ist das Heavy Metal, Dark Rock, Gothic Hardrock oder gar angepoppter Doom? Vor allem ist es packende Unterhaltung, gegossen zum Kleinod ewiglicher Finsternis. Anspieltipp hierzu: "The Last Time".

Ihre musikalische Neugier fasst Nick Holmes als kernige Absage an Spartendenken in entsprechend deutliche Worte. "Gregor hatte nie etwas mit Metal zu tun. Seit ich ihn kenne, hört er Punk und Gothic. Ich selbst höre einfach alles, von Thrash über Pop bis hin zu Klassik. Wenn ein Song gut ist und man ihn liebt, sollte man dazu stehen." Selbstironisch bezeichnet die Band diese Platte selbst als "Missing Link zwischen Metallica und The Sisters of Mercy".

Ganz Unrecht haben sie damit nicht. "Shadowkings" etwa klingt, als hätte Hetfield ein Stück aus der "First And Last and Always"-Phase herausgebissen. Besonders das perfekt aufeinander abgestimmte Gitarrenspiel zwischen Macintoshs Leadinstrument und Aaron Aedys gelegentlich eingeworfener Akustischen macht über Gesamtlänge einen besonderen Reiz aus, der sehr angenehm an die Ästhetik von Hussey/Marx anno 1985 erinnert. Anspieltipp hierzu: "Enchantment".

So umarmen sie die Melancholie wesentlich inbrünstiger als auf den härteren Vorgängeralben. Passenderweise finden die Aufnahmen in der malerischen Tristesse der Great Linfort Manor statt. Die Winterlandschaft dieses altenglischen Landhauses mit angeschlossenem Park sieht Mitte der 90er genau so aus, wie die Lieder schlussendlich klingen.

Dies alles gebiert eine exquisite Mischung aus Schönheit und Morbitität. "I See Your Face" ist so ein Schlüsselsong. Das extrem lässige Arrangement trifft auf alptraumhaft reale Zeilen. Textliche Inspiration liefern die damalige Tragödie der gesunkenen Estonia sowie ein Kriminalfall, bei dem eine Mutter vor den Augen ihrer Kinder zu Tode gestochen wurde.

Auch die Manson-Samples dienen erwartungsgemäß keinem – wie gelegentlich zu Unrecht unterstellt - banalen Schockeffekt. "Die Frage ist eben, warum diese schrecklichen Dinge ausgerechnet immer ganz normalen Leuten passieren, die ein braves Leben führen, während Typen wie Manson relativ komfortabel in irgendeiner Anstalt abhängen."

