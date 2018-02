laut.de-Kritik Feiern in feinstem Onkelz/Freiwild-Duktus. Review von Tom Küppers

Ich muss zwei Aussagen voranstellen: Erstens bin ich, wie der Ruhrpottler sagt, "vor nix fies", zweitens großer Freund des Mottos "Besser gut geklaut als schlecht selbstgemacht". Ein Erfolgsrezept nachzuahmen ist in der Musik gang und gebe. Ost-Front gehen seit jeher noch weiter und damit fast schon als Rammstein-Tribute-Band durch. Doch der Markt bekommt, wonach er giert, und wenn es eine handwerklich stimmige, ansonsten jedoch belanglos-banale Kopie sein soll: bitteschön!

Kurskorrekturen stehen demnach für das vierte Album nicht zu befürchten. "Adrenalin" erinnert trotzdem an viel zu vielen Stellen zu deutlich an die Vorbilder. "Disco Bukkake" wirft "Du Riechst So Gut" und "Du Hast" in einen Topf und krönt das Ganze mit einem Oktoberfest-kompatiblen "Schluck"-Part. "Ich Will Alles" geht mit Festzelt-Atmo und Elektro-Tuba sogar noch einen Schritt weiter.

Der mutmaßliche Versuch einer ironischen Brechung bei "Heavy Metal" gelingt auch nicht wirklich, aber so eine Kirmes-Keyboard-Hook müssen sich Sabaton auch erst mal trauen. Doch jetzt geht der Fremdschäm-Marathon erst los.

Erwartungsgemäß ein großes Thema: untenrum. Wer dem Gabber-Intro von "Blattzeit" und Textzeilen der Marke "Zwischen Schlafgemach und Küche rennst du stürmisch hin und her" ernsthaft etwas abgewinnen kann, kauft seine Versicherungen auch beim Crematory-Onkel.

Noch besser ist das von "Erziehung auf pikante Art" faselnde "Böses Mädchen". Herr Oberstudienrat und Frau Leitende Angestellte in der Stadtverwaltung packen schlagartig das Talkum-Puder aus und versauen ihr heimisches dänisches Bettenlager. Himmel, hilf.

Aber Ost-Front können auch anders. Im Jubiläumssong "10 Jahre Ost+Front" feiert die Band sich und ihre Fans in feinstem Onkelz/Freiwild-Duktus und nagelt all die Lästerzungen an die Wand. Man komme ja von ganz unten und sei vereint. Und ohne die Hilfe der Anhänger hätte man das alles ja sowieso nicht geschafft. So geht deutscher Befindlichkeitsrock. Ganz schlimm.

Das ist die Art von Musik, bei der die RTL2-Redaktionen zwecks musikalischer Untermalung von Formaten wie "Dominant, devot, doof - Die Peitsche zieht ins Schlafzimmer ein" oder "Ich, mein Gatte und unser Gummifetisch" Freudensprünge macht. Ja, das ist verdammt fett produziert, was freilich nicht ausreicht, um Plattitüden wie "Arm und Reich sind nicht gleich" oder "Blut ist dicker als Wasser" aufzuwiegen.

Nach dem Genuss von "Adrenalin" schwebt man entweder im siebten Fan-Himmel oder ist bereit zum Amoklauf. Man muss Ost+Front aber immerhin für eins dankbar sein: Den ohnehin fürchterlichen Begriff "Neue Deutsche Härte" haben sie nun endgültig der Lächerlichkeit preisgegeben.