laut.de-Kritik Ein hassenswerter Soundtrack des Micky Maus Jazz Clubs. Review von Sven Kabelitz

Bei den Oscar-Verleihungen 2016 kam es zu einem Aufschrei des afroamerikanischen Hollywoods. Zum zweiten Mal in Folge nominierte die Academy ausschließlich weiße Schauspielerinnen und Schauspieler. Eigentlich kein Wunder, da gerade einmal 12,5 der in Hollywood zu vergebenen Sprechrollen an Schwarze vergeben werden. Jeweils fünf Prozent steht Asiaten und Latinos zu.

Ein Jahr später steht Damien Chazelles Musical "La La Land", das bei den Golden Globes bereits sieben Auszeichnung einheimsen konnte, bei den Buchmachern hoch im Kurs für mehrere Oscars. Ein Film, der Mia Dolans (Emma Stones) Traum von der großen Schauspielkarriere und den Jazz in den Mittelpunkt stellt. Eine Musikrichtung, geprägt von der Geschichte der Afroamerikaner. Die männliche Hauptfigur, der von Ryan Gosling gespielte Pianist Sebastian Wilder, zählt Thelonious Monk und Bud Powell zu seinen Vorbildern. Während die Ausstattung des Films kunterbunt gerät, färbt Hollywood die Jazz-Geschichte in der einzigen Farbe, die es kennt: Weiß. Für die eigentlichen Protagonisten des Genres bleiben nur Nebenrollen.

Ebenso wie der Film, spart der Soundtrack die Schwarztöne zum größten Teil aus. Die meiste Zeit überflutet er seinen Hörer mit putzmunteren Dur-Akkorden. Ein Konfettiregen der guten Laune, den nur Justin Hurwitzs kurze Pianostücke, das melancholischen "City Of Stars" und "Audition (The Fools Who Dream)" unterbrechen. Der "La La Land"-Soundtrack klingt, als hätte Disneyland mit dem Mickey Mouse Jazz Club einen neuen Themenbereich eröffnet.

Für den Alibischwarzen Keith, gespielt von John Legend, reicht es nicht einmal für einen Nachnamen. Gnädigerweise darf er dann 'Seb' die Geschichte des Jazz erklären und mit "Start A Fire" einen eigenen Song singen. Dieser hebt sich mit seinem modernen Soundgewand deutlich von den anderen Stücken ab, bleibt aber, wie so vieles in Legends jüngerer Vergangenheit, verzichtbar.

Justin Jurwitzs kann man sein Händchen für mitreißende Melodien nicht absprechen. Mit den überzuckerten "Another Day Of Sun", "Someone In The Crowd" und "City Of Stars" gelingen ihm Kompositionen, die sich nachhaltig in die Filmhistorie knabbern. In "Herman's Habit", dem besten Stück des Albums, kopiert er Jazz sogar ausgesprochen authentisch. Für diesen Moment lässt er die Zuckerglasur, die er ansonsten über die ganze "La La Land"-Filmmusik verteilt, weg. Ein hassenswerter Soundtrack, der über die nächsten Jahrzehnte seinen Weg in in jede Musiksammlung findet, die nichts auf sich hält.