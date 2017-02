laut.de-Kritik Im Gruselkabinett des Dance-R'n'B-Bumm-Bumm-Hits. Review von Kilian Steinhart

Die Bücher Bestseller, die Kinosäle voll und zum Start des zweiten Teils der "Fifty Shades Of Grey"-Filmreihe der passende Soundtrack. Gehandelt wird nach der einfachen Devise: Reiite die Welle des Erfolgs lange und ausgiebig. Diesem Prinzip folgt auch der "Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe"-Soundtrack konsequent. Inspirationslos und schlecht kuratiert ist er auch noch. Ein Spannungsbogen wäre zu viel verlangt. Der Soundtrack bleibt in sich kohärent, R'n'B nach R'n'B ... come on!

Schon der Einstieg bereitet Aggressionen. Zayn Malik und Taylor Swift mit "I Don't Wanna Live Forever" und Halsey, bitte bleibt fern. Dance trifft Pop trifft Kopfweh. Im Anschluss, die Rettung, fast. In James Bond-Soundmanier schraubt sich JRY in musikalische Höhen, um dann tief zu fallen. Thematisch passend, aber Zeilen wie "It's just you and me", ab auf den Index. Tove Lo flüchtet in die Radio-Ecke und bleibt dort hoffentlich sitzen. Dance-Grazie Sia versucht mit einer weichgespülten Ballade Stimmung zu erzeugen, doch ist sie mit ihren Bumm-Bumm-Hymnen besser beraten.

Musikalische Rettung erfolgt durch Toulouse, ja, es ensteht sogar so etwas wie Groove. John Legend liefert John Legend und Joseph Angel bringt den Blues, klingt aber dennoch wie ein armer Joe Cocker. Das Highlight stellt schließlich José James mit dem Stück "They Can't Take That Away From Me" dar. Musik jenseits von Computer, Stimme und Pitch rauf und runter. Let's call it swing!

Was ist sonst noch im Gruselkabinett geboten? In "Code Blue" und "Bom Bidi Bom" (bitte was?), R'n'B-Sound für die Großraumdisco. The Avener beklaut sich selbst und schickt seinen Hit "Fade Out Lines" in den Mixer. Wie der das wohl macht in Zeiten digitaler Musik? Und Coldplay, was bekommt ihr für den Ausverkauf eures alten Stücks "The Scientist"?

Den Soundtrack beschließen zwei Stücke von Danny Elfman, eine gute Idee. Die Nerven, die Nerven. Belanglosigkeit als Form der Beruhigung. Wer in dieser Richtung zukünftig mal nach Inspiration sucht, sollte besser mal in das Ouevre von Ludovico Einaudi hineinhören.

Was bleibt? Die Gewissheit, das "Fifty Shades Of Grey 2: Gefährliche Liebe" Käufer findet. Und natürlich Ärger über derlei Musik für die Massen und Dilettantismus hinsichtlich Auswahl und Abfolge der Songs.