laut.de-Kritik Der alte Waldelbe rät: Lauf, Mädchen, lauf davon! Review von Ulf Kubanke

Oonaghs neue Platte "Märchen Enden Gut" verfügt über ein zutiefst aufrichtiges Coverartwork. Unübersehbar erblickt man dort bereits den Gaul, den sie diesmal totreitet. So wahr der Albumtitel auch sein mag: Auf den Hörer dieser 13 Songs trifft er nicht zu. Leider setzt die ehemalige Musical-Darstellerin ihren auf "Aeria" eingeschlagenen Weg der Elbenschlachtung konsequent fort.

"Siehst du das Leben? Es blüht für uns, Bruder." Nach dem speziellen Klangerlebnis des Openers ist man meilenweit entfernt vom blühenden Leben und ebensolchen Traumlandschaften. Zu wurmstichiger Percussion springt dem Publikum ein aggressiver Frohsinns-Chor ins Gesicht. Das allein ist auf Oonaghs nach unten offener Richterskala of Schmalz schon schwer erträglich. Doch es kommt alles noch viel schlimmer.

Selbstredend presst sie das Elbische erneut aus, bis auch noch das letzte Stückchen Tolkien in dieser musikalischen Wüste verdorrt. Das ist sogar für hartgesottenste Poesiealbenfans ein dermaßen abgeschmackter Tropfen, dass Oonaghs Fass kalkulierter Einfallslosigkeit schon ab Song Nummer zwei längst überläuft. Entsprechend schwierig ist es, diese Scheibe überhaupt am Stück zu ertragen. Wer es wagt, sollte sich Ruhepausen gönnen oder bittere Tränen einkalkulieren.

Einen ersten Höhepunkt des Horrors markiert - "diggeding-dong-dong" - "Das Mädchen Und Die Liebe". Die Gaststars Santiano machen hier alles falsch, was sie zumindest live oft richtig machen. Selbst ohnehin leidgeprüfte Mittelalterrock-Szenegänger können nach dem Genuss dieses quälenden Ohrwurms schneller in der Klapsmühle landen, als man denkt. "Lauf, Mädchen, lauf davon." Mindestens außer Hörweite!

Und immer wieder diese fauligen Betriebsfest-Indianer-Chöre in der Zunge Thranduils, die dem Hörer auf Albumlänge als roter Faden aus der Ohrmuschel bluten. Der alte Waldelbe hätte ihr spätestens für diese Lieder ein kerniges "Amin feuya ten'lle!" (in etwa "Es widert mich an!") entgegen geschleudert. Man muss viele Drugstore-Wühltische durchforsten, bis man ein ranzigeres Rezept findet als diesen Cocktail.

Zur Krönung des Gruselkabinetts serviert Ooonagh jeden zweiten Track gesanglich mit ebenso aufgesetzt wie infantil klingendem Gute-Laune-Lächeln, dessen Künstlichkeit - einmal mehr - nur noch die mumifizierende Produktion übertrifft. Wer älter als drei Jahre ist und diese Platte so richtig gut findet, hat womöglich mehr als nur ein Problem im Leben.