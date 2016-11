laut.de-Kritik Olly schnulzt sich aus dem Liebeskummer. Review von Patrick Binder

"Es war klar, dass meine letzte Beziehung auf diesem Album eine große Rolle spielen würde. Wir haben uns im vergangenen Jahr getrennt und ich war immer noch in der Liebeskummer-Phase, als wir die Songs schrieben. Fünf oder sechs sind über meine Ex, aber zwei oder drei davon sind auch über mich. Wollte ich jemanden dafür verantwortlich machen? Möglicherweise. Aber sobald du die Songs hörst, wird klar, dass ich festgestellt habe, dass niemand größere Schuld trägt als ich." Das lässt man als Background-Info zum Album am besten einfach mal so stehen.

Klar, Olly Murs steht für unkomplizierten Wohlfühl-Pop, und dementsprechend sollte man auch nicht viel mehr erwarten. Doch "24HRS" klingt, als würde sich eine mit Amphetamin vollgepumpte Quietscheente auf dem Dancefloor in Selbstmitleid ertränken: "I've been up for 24 hours / dancing with the silence / thinking about you". Sorry, aber das geht gar nicht!

Elektro-Stampf-Beats ("Private") wechseln sich mit Autotune und Schmalz getränkten Sad-Lovesongs ("Love You More", "Read My Mind") ab. Uuuuuh, uuuuuh, uuuuuuh, I love you, oder so ähnlich. Die einzig nützliche Anwendung könnte dieses Album als Grundlage eines Saufspiels finden. Bei jedem gesungenen 'love', ein Schnaps. So lässt sich das dann vielleicht auch aushalten. Vorausgesetzt, man ist kein trauriges Teenie-Girl.

Eigneten sich Murs Hits "Heart Skips A Beat","Troublemaker" oder "Dance With Me Tonight" (zumindest mit gewisser Ironie) noch zur Förderung der guten Laune während des Putzens der Bude, so bleibt von "24HRS" einfach nichts hängen. Ein billiger Elektro-Beat, gepaart mit Piano und zu guter Letzt ein Background-Chor, der einem in den Ohren sticht ("Years & Years"). Autsch! Das ist selbst für bewusst massentauglich produzierten Pop mies und viel zu gezwungen auf Disco getrimmt.

Einzig die ruhige Ballade "Flaws" lässt sich ertragen. Daneben sticht noch "That Girl" mit seiner eingängigen Melodie hervor. Für den Rest gilt: "There's no hope for the broken heart." Leider.