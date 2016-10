laut.de-Kritik Auf-die-Fresse klappt es immer noch am besten. Review von Florian Peking

Deutsche Rapper bezeichnen sich gerne als "Straße". Diese oft genutzte Metapher für die soziale Herkunft treibt Olexesh mit seinem neuen Album auf die Spitze: "Makadam ist 'ne andere Art von Straßenbau", erklärt er auf dem Opener "64 Kammern". "Makadam", so verrät eine kurze Recherche, bezeichnet eine Bauweise von Straßen in mehreren Schichten. Ein vielschichtiges Album von und für die Straße also, das Olexesh verspricht: "Die Substanz ist die Tracklist, ganz genau!"

Wer hinter dieser 'Substanz' allerdings irgendeine tiefgreifende Message vermutet, liegt weit daneben. Stattdessen rührt das 385ideal-Mitglied für das Fundament von "Makadam" eine harte Betonmischung aus brutalen Bangern an. Das Highlight steht dabei direkt am Anfang: "64 Kammern" ist so etwas wie die Blaupause für die gesamte Platte. Untermalt von scheppernden Drums packt der Rapper hier unersättlich neue Reime und Flows aus. Der variationsreiche Beat und OLs Raptechnik greifen dabei derart geschmeidig ineinander, dass die rastlose Atmosphäre des Tracks einen komplett einnimmt.

Die Energie, mit der sich Olexesh geradezu in den Takt stürzt, ist seine große Stärke. Er weiß fast immer genau, wie er sich auf den jeweiligen Instrumentals zu präsentieren hat. Rasant und voller flowlicher Abwechslung rattert er die Lyrics herunter. Mit seiner rauen Stimme und eigenwilliger Wortbetonung zelebriert Olexesh seinen Lebensstil: "Und ja ich bin ein Asylant, ich trag' Sportschuhe, Lackschuhe!" Stimmig und überzeugend bringt er sein Milieu näher, allerdings ohne das Thema 'Straßenrap' großartig neu zu denken.

Wirklich frische Motive oder Bilder finden sich auf "Makadam" selten. Deshalb fällt die Platte thematisch etwas monoton aus. Zwar schlägt Olexesh zwischen all dem brutalen Russki-Getue auch nachdenklichere Töne an. Doch reißt er mit Tracks, wie "Geboren in der Großstadt" aufgrund des floskelhaften Inhalts kaum mit: "Hier fliegt das Glück an dir vorbei und jeder Schritt hat seinen Preis". Derartige Kalenderblattweisheiten verhindern das Aufkommen einer emotionalen Stimmung. Auf-die-Fresse klappt es bei Olexesh eben immer noch am besten.

Kein Wunder also, dass der selbsternannte "Russki Kanak" für die Featureliste von "Makadam" eine regelrechte Hau-drauf-Truppe versammelt hat. Das Coup-Duo Haftbefehl und Xatar darf ebenso ran, wie der 187er Gzuz und Olexeshs Labelkollegen Nimo, Celo und Abdi. Besonders der Song "Moonwalk" mit den beiden Letzteren ist dabei ein Volltreffer: Klatschende Drums und ein beinahe ohrenbetäubender Synthesizer animieren zum Kopfnicken, während ein Abdi in Bestform prophezeit, dass sein Gesicht bald, wie das von Lincoln, auf Geldscheinen "chillt".

Dagegen wirkt "Bugs & Bunnies" mit Hafti und Xatar fast wie gewohnte Kost. Ein Eindruck, der zwischen den einzelnen Highlights der Platte immer wieder aufblitzt. Weil Olexesh in einer derartig hohen Frequenz den Markt mit seinen Alben flutet, wiederholt sich immer öfter, was er erzählt. Songs wie "Ich Mach Das" oder "Mutprobe", die nicht durch besonders fulminante Produktionen oder verrückte Flowexperimente mitreißen, erscheinen im Gesamtkontext von "Makadam" beinahe nichtssagend. Wo OL seine Faustschlag-Stimme zurücknimmt und den Beat verschont, gibt er den inhaltlichen Unzulänglichkeiten Raum, die dann den durchaus facettenreichen Rap überscheinen.

Der hohen Releasedichte und den Ermüdungserscheinungen zum Trotz ist "Makadam" insgesamt eine unterhaltsame Platte geworden. Olexesh spielt seine Stärken, nämlich die Energie, Raptechnik und das richtige Händchen für atmosphärische Beats oft genug aus und kreiert so Straßenrapbanger, die modern und eigen klingen. Besonders vielschichtig ist dieses "Makadam" freilich nicht. Doch eine kurzweilige und stimmige Repräsentation der Straße gelingt OL mit seinem eigenen Rezept: "Meine Art ist Betonspritze!"