laut.de-Kritik Bescheidenheit, Talent und kindliche Freude. Review von Dominik Lippe

"Ich hab' Rap nicht erfunden, hab' Trap nicht erfunden, hab' Hip-Hop nicht erfunden." Nimo leitet sein offizielles Albumdebüt mit erstaunlich bescheidenen Worten ein. Im hiesigen Rap-Spiel, in dem sich jeder zweite als Erfinder des Genres oder zumindest einer Stilrichtung dessen aufspielt, offenbart er eine erfrischend realistische Selbsteinschätzung.

Damit soll Nimo jedoch nicht das Talent abgesprochen werden. Ganz im Gegenteil verfügt der Rapper über einen bewundernswert variablen Flow, den er spielerisch den geschmackssicheren, atmosphärischen Produktionen anpasst. Das hebt ihn deutlich von vielen anderen autotuneaffinen Genre-Kollegen ab. Er selbst setzt die Software dann auch viel gezielter ein. Leichteren Songs wie der One-Night-Stand-Hymne "Heute Mit Mir" spendiert er eine gute Portion Auto-Tune, wohingegen er das Programm bei ernsteren Tönen herunter reguliert.

Es wäre zu viel gesagt, die Texte Nimos politisch korrekt zu nennen. Dennoch handelt es sich um ein Charakteristikum des 385idéal-Umfelds, bewusst auf grenzwertige Verse zu verzichten. So zeigt Nimo wenig Verständnis für die Instrumentalisierung von Terrororganisation: "Erzähl mir nichts von deinen Storys, Bubi, was hast du denn schon erlebt? Wurdest westlich erzogen, aber rappst von al-Qaida." Wahre Worte, immerhin gibt es im Deutschrap bereits genug künstliche Kontroversen und relativierenden Terroristen-Talk.

"Warum Hasst Ihr Mich" erweist sich als Highlight der Platte. Nimo ringt mit seiner Vorbildfunktion und den an ihn gerichteten Vorwürfen, er verleite Kinder zum Drogenkonsum. Was Sido vor einem Jahrzehnt noch in seiner beschwingten Art und Weise behandelte, stimmt Nimo deutlich melancholischer: "Ich höre weg, aber in Wirklichkeit fühle ich mich scheiße. Vielleicht haben sie ja recht oder stimmt's nicht?" Nimo ist sich sicher, die Rolle als Leitfigur vorerst nicht annehmen zu können: "Wie soll ich ein Vorbild sein, wenn ich selbst noch ein Kind bin?"

Spannend auch, wenn er die Beweggründe für Anfeindungen hinterfragt: "Was macht mich zum schlechten Menschen? Meine Haltung oder mein Gang? Die Rolex an meiner Hand? Die Tattoos auf meinem Arm? Ist es die Regierung in meinem Land, für dessen Fehler ich nichts kann?" So stellt er das Gebaren der iranischen Obrigkeit einerseits in Frage, besteht andererseits aber darauf, nicht in Sippenhaft genommen zu werden.

Auf "Patte" beginnt Nimo zunächst wieder angenehm zurückhaltend: "Egal wie gut du bist, im Leben wird's immer 'nen Besseren geben. Bin nicht der Beste, nein, aber auf bestem Weg." Doch wie es der Titel bereits erahnen lässt, hat Nimo eine eigentümliche Vorstellung davon, unter welchen Bedingungen jemand der Beste ist: "Es geht nur um Patte, denn der Beste ist der, der am besten verdient." Diesen Fehler hat Haftbefehl bereits auf "Kanackiş" begangen: "Du fragst dich bestimmt: Wieso Probs an Bushido? Der Beste ist der, der am meisten verdient, Cho." Das war, ist und bleibt ein Trugschluss.

Für "Wie Falco" schließt sich Nimo mit Yung Hurn und Ufo361 zum Auto-Tune-Triumvirat zusammen. Die erhoffte Ehrerbietung an den Österreicher kommt dabei leider nicht heraus. Vielmehr behandeln die drei Robo-Stimmen verflossene Babes und Bitches. Mit Falco verbinden sie in diesem Zusammenhang kurzsichtig lediglich zwei Eigenschaften: "Ich bin bald reich wie Falco" und "Ich werd' von Frauen geliebt wie Falco." Im Falco-Bingo wären noch zu haben gewesen: Absolutes Gehör, Welthits, Groove ohne Ende und, wenn es unbedingt sein muss, ein viel zu früher Unfalltod.

Alles in allem gelingt Nimo mit "K¡K¡" ein mehr als solides Debütalbum. Über weite Strecken vermittelt er eine unbändige, kindliche Freude an seinem Job ("Hoodi", "Let’s Go Amina"). Unter den gelungenen ernsthafteren Ansätzen hinterlässt vor allem der abschließende Beitrag "Irgendwann" eine Leerstelle. Die Interpretation der letzten schwermütigen Zeilen eines gut gelaunten Albums obliegt dem Hörer: "Ja, irgendwann bin ich zufrieden. Aber bis dahin mach' ich meinen Job, lächle für euch und bleib' verschwiegen."