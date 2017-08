Selbst an der Bierpipeline dröhnen die Boxen. Zur 28. Ausgabe der Metalsause haben sich Alice Cooper, Megadeth oder Marilyn Manson angesagt.

Wacken (aus) - Das Wacken überrascht jedes Jahr wieder: Diesmal haben die Macher des wohl größten Metalfestivals der Welt doch glatt eine Bierpipeline verlegt. 75.000 Fans kommen so leichter an den Gerstensaft, und die Umwelt wird nach Angaben der Veranstalter auch noch geschont.

Win-win, könnte man sagen. Darüber hinaus wurde eine dritte Lautsprecherreihe aufgefahren, damit die an besagter Pipeline hängen gebliebenen Fans ebenfalls ausreichend beschallt werden können.

Im Wackinger Village

Der Mittwoch startet bereits vielversprechend: Neben der wieder mal hervorragenden Organisation lacht zu Beginn die Sonne. Und wie gewohnt nimmt schräges Volk das Wackinger Village in Beschlag.

Prinzessinnen, Mad-Max-Verschnitte, Oben-Ohne-Black-Metal-Damen, mit Motorsägen schnitzende Künstler und natürlich Horden trinkwütig freundlicher Mitdreißiger. Alle freuen sich auf die große Sause, die am Donnerstag um 15 Uhr mit Skyline auf der Faster Stage dann richtig los geht.

Die Köpfe drehen ordentliche Runden

Der Wettergott bleibt den Wackingern am Donnerstag zwar nicht gerade wohlgesonnen, dafür legen Accept trotz ihres fortgeschrittenen Alters einen astreinen Auftritt hin, der vor Hits nur so strotzt. Da soll noch mal jemand sagen, die Herren seien in die Jahre gekommen. Dem stehen Volbeat in nichts nach. Die Skandinavier hauen noch einen drauf und begeistern auch den allerletzten Head: Die Köpfe drehen ordentliche Runden. So soll das sein!

Neben veganem Essen, Poetry Slam und Wrestling erwarten uns in den kommenden Tagen Bands wie Megadeth, Marilyn Manson, Heaven Shall Burn, Alice Cooper, Apocalyptica, Trivium, Amon Amarth und um die 150 weitere große und kleine Acts.

Wir versorgen euch täglich mit frischen Fotos rund ums Wacken. Stay tuned!