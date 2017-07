Ferropolis: Die 20. Ausgabe von Deutschlands wichtigstem Hip Hop-Fest.

Gräfenhainichen (aus) - Stand das 19. Splash! Festival noch unter dem Banner der Azzlacks und der Babos, feiern zum Jubiläum vor allem die Trap-Jünger ihre Sounds. Der amerikanische Hype ist auch in der hiesigen Szene auf der Gewinnerstraße, was ein kurzer Blick aufs Line-Up verrät: Travis Scott, Crack Ignaz, Lil Yachty oder Rin geben sich die Trap-Klinke in die Hand.

Dem stehen altgediente und bewährte Acts à la Kool Savas, Marteria, Nas oder K.I.Z. gegenüber, um das 20-jährige Jubiläum so richtig zu feiern.

Somit kommen auch diejenigen auf ihre Kosten, die nichts damit anfangen können, dass ein kompletter Song nur aus einem Reim wie "Ich esse eine Banane. Banane, Banane, Banane" oder "Ich flippe die Sausages auf dem Grill, dem Grill, dem Grill" besteht (O-Ton: Campingplatz).

#splash20: Abgehen, bis der Endboss kommt

Die Rap-Sause läuft seit Donnerstag, am Freitag gings am frühen Nachmittag mit Kano und SXTN weiter, ehe große Namen wie Mac Miller, Kollegah oder K.I.Z die Massen garantiert anheizen.

Also viel geboten zum Jubiläum in Hip Hop-Ferropolis: Es darf gebounct werden! Wenn der Wettergott jetzt noch die angesagten Unwetter und Gewitter vorbei ziehen lässt, heißt es abgehen, "bis der Endboss kommt"!

Und was ein Glück, er scheint gnädig gestimmt: Während bei K.I.Z ein paar Tropfen das aufgehitzte Publikum abkühlen, zeigt er sich tags darauf gnädig und beschert den Splashern einen wolkig bis sonnigen Samstagnachmittag.

Zuvor ließ am Freitag Travis Scott die ganz großen Bässe aufs Publikum los, ehe Kollegah diesen vor den Deutschrap-Fans als "Gejaule" abkanzelte. Allem Beef zum Trotz setzte das Quartett der Kannibalen in Zivil der Show die Krone auf: Einem routiniertem Gig samt überraschend nüchternem Nico ließen die Berliner ein Sarg-Outro der Extra-Klasse folgen. Die Führer scheinen beerdigt. Was kommt als nächstes?

Es trappt und trappt und trappt

Als nächstes bestechen besonders die Freestyle-Campingplatz-Hobbie-MCs Bruchstyle & Matze mit der zweiten Trap-Strophe des Grill-Songs: "I'm dippin', I'm dippin', I'm dippin' 'em sausages!". Trap kann so einfach sein.

Für deutlich mehr Begeisterung sorgt dann der Berliner Ufo 361. Die Splash-Verantwortlichen haben den Hype unterschätzt und lassen Ufo samt Homies auf der kleinen Bühne am See antreten. Die Folge: Überforderte Fans, die dicht gedrängt stehen, teilweise schon eingequetscht. Dennoch muss konstatiert werden: Die Jubiläumsausgabe ist unterm Strich hervorragend organisiert.

Das Highlight am Samstagabend ist natürlich Superstar Marteria, der sich auf seine Wurzeln besinnt und sichtlich Laune hat, beim wichtigsten Hip-Hop-Festivals der Republik aufzutreten. So verbringt er die letzten 20 Sekunden seines Gigs unten bei den Fans, die ihn abfeiern.

Das Line-Up am Samstag wird den Erwartungen also gerecht, das Wetter hält auch! Am Sonntag gehts schon in die letzte Runde mit Sido etc. Schade, stay tuned!