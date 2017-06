100 Bands im Süden: Linkin Park, Blink 182, Halsey, Green Day, Royal Blood, Lorde, Haftbefehl, Casper, Wolfmother, 257ers, Jennifer Rostock u.a.

Neuhausen o. Eck (laut) - Um die 100 Bands und ausgelassene Stimmung bei 60.000 Zuschauern: Das Southside ist ausverkauft und startet am Freitag bei perfektem Festivalwetter. Sonnenbrille, Sonnenhut und Sonnencreme gehören also auch bei unseren Fotografen, die euch übers Wochenende mit den besten Schnappschüssen vor und abseits der Bühnen versorgen, zum kleinen Festival-Marschgepäck.

Schlechter Scherz

Denn wie beim Hurricane sind Taschen, Rucksäcke, Turnbeutel etc. sowie volle Tetrapacks und Trinkflaschen auf dem Festivalgelände verboten.

Für einen 26-Jährigen war das Southside folglich zu Ende, bevors überhaupt richtig losgegangen war: Er habe im Eingangsbereich "Bombe" gerufen, berichten verschiedene Medien. Der Veranstalter verwies ihn daraufhin des Geländes. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten rechnen, heißt es.

Klare Ansagen

Kurz politisch wurde es beim Auftritt von Jennifer Rostock: "Geht wählen. Die Alternative ist KEINE ALternative", so die klare Botschaft. Seasick Steve trat zuvor erst noch vor wenigen Leuten an, was sich angesichts seiner fetten Performance aber in kürzester Zeit ins Gegenteil verkehrt.

Wolfmother oder die 257ers hatten natürlich ebenfalls ihr Publikum. Die Antwoord wollten sich später lieber nicht fotografieren lassen. Dafür legte Casper am späten Abend ein düster fettes Headlinerset hin. So kann das weitergehen.

Der Sommer im Süden

Am Samstag wieder Sommer - Green Day konnten ihren Headlinergig aufgrund eines Stromausfalls aber nicht zu Ende spielen, als Billie und Co. gerade das Beatles-Cover "Hey Jude" spielten, war der Saft weg. Zum Glück erst mehr oder weniger gegen Ende des Sets. Bis Sonntag soll die Green Stage wieder spielbereit sein.

Und das war sie auch: Linkin Park (von der aktuellen Platte mal abgesehen), Blink 182, Editors, Royal Blood lieferten dicke Bretter ab. Und Halsey dürfte nach der Show demnächst nicht mehr nur in UK bekannt sein. Gut möglich, dass wir sie kommendes Jahr wieder sehen. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf 2018!