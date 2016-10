Um das Fabric vor der Schließung zu bewahren, veröffentlichen 111 Künstler jeweils einen Song. Die Erlöse sollen die Gerichtskosten decken.

London (jim) - Seit September ist der traditionsreiche Londoner Nachtclub Fabric geschlossen, nachdem es dort im Sommer zwei Drogentote gegeben hatte. Sowohl eine Petition als auch prominenter wie politischer Zuspruch blieben ohne Erfolg.

Am 28. November steht der Gerichtstermin an, der endgültig über die Zukunft des Fabric entscheidet. Aus diesem Anlass schließen sich 111 Musiker zusammen und steuern jeweils einen Track zur Compilation "#savefabric" bei. Mit den Erlösen sollen die Kosten für den Prozess bezahlt werden.

Hintergrund war der Aufruf der Labels 'Fabric Records' und 'Houndstooth' an die Musiker, innerhalb von drei Wochen ihren Teil für den Verbleib folgendermaßen beizutragen: entweder einen ganz neuen Song, einen Remix eines bekannten Klassikers oder einen bisher noch nicht publizierten Track einzureichen. Laut eigener Aussage hätten die Verantwortlichen niemals mit einer so großen Anteilnahme gerechnet. Das zeigt, wie groß der Zusammenhalt in der elektronischen Szene ist.

Illustre Künstler auf der Playlist

Unter den 111 Beteiligten finden sich auch einige namhafte Musiker wie DJ Tennis, Ikonika, Letherette, Nightwave, Route 94, Simian Mobile Disco und Tiefschwarz. Auf der Club-Homepage stellen die Fabric-Besitzer klar, dass diese Compilation nicht nur elektronische Musik aus allen möglichen Bereichen beinhaltet, sondern all das, was das Fabric ausmacht. "#savefabric" steht ab dem 04. November auf der Webseite als Download bereit und kostet ca. 10 £.

Hier die volle Playlist: