Das Festival ist für heute zu Ende - die Fans haben das Konzertgelände verlassen.

Nürburgring (laut) - Wegen Terrorgefahr wurde Rock am Ring auf Anweisung der Behörden währerd des Gigs der Broilers abgebrochen. Das Konzertgelände ist mittlerweile geräumt. Die Polizei spricht von einer "terroristischen Gefährdungslage".

Offenbar geht es um eine konkrete verdächtige Person, die im Festivalbetrieb beschäftigt ist, hieß es auf einer Pressekonferenz. Bis morgen Vormittag laufen nun auf jeden Fall noch die polizeilichen Untersuchungen. Dann hoffen die Veranstalter laut einer Pressemitteilung, dass der Festivalbetrieb am Samstag wieder aufgenommen werden kann. Die Polizei lässt dies allerdings noch offen.

Back am Ring - hoffentlich am Samstag

Nach zwei Jahren Mendig geht Rock am Ring ab heute wieder an seinem angestammten Platz über die Bühne: Am Nürburgring fand Deutschlands größtes Festival 1985 zum ersten Mal statt. Seit Mittwoch ist die Comeback-Auflage auch endgültig ausverkauft (dasselbe gilt für die Schwester im Süden, Rock im Park). Wir versorgen euch an dieser Stelle täglich mit frischen Bildern von Rock am Ring.

Schon am Mittwochmorgen begann der Run auf die Campingplätze rund um den Ring, 70.000 sind bis Freitagmittag angereist. Am Ende feiern in der Eifel rund 90.000 Fans drei Tage lang mit gut 90 Bands, darunter Rammstein, Die Toten Hosen, System Of A Down, Prophets Of Rage, Marteria, Beatsteaks, Broilers, Kraftklub, Beginner, Macklemore & Ryan Lewis, Bastille, Annenmaykantereit, Genetikk, 187 Strassenbande, Rag'n'Bone Man, Gojira oder Clutch.

Mit strengen Kontrollen ist zu rechnen

Dafür müssen die Besucher in Nürburg und Nürnberg in diesem Jahr verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und längere Wartezeiten in Kauf nehmen: Strenge Gepäck- und Taschenkontrollen sind angekündigt, Rucksäcke, große Taschen und sonstige Behältnisse sind im Infield ganz tabu. Gelockert wurde nach Protesten dagegen das Getränkeverbot: Faltbare Trinkflaschen aus Kunststoff bis zu einer Größe von 0,5 Liter sind nun wieder erlaubt.

Die Wetteraussichten für Rock am Ring bleiben dabei durchwachsen: Heute zum offiziellen Start sommerliche Temperaturen, die Gewittergefahr und Regenwahrscheinlichkeit steigt dann allerdings beständig an. Es soll auch kühler werden. Regencape und Gummsitiefel sind also wieder zu empfehlen. Vor den schweren Unwettern samt vorzeitigen Festivalabbruch wie im vergangenen Jahr bleiben die Fans aber hoffentlich verschont. Comeback-Auflage auch endgültig ausverkauft. Insgesamt gingen damit 175.000 Festivaltickets für Rock am Ring und Rock im Park über den Ladentisch.