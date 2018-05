Paincake, The Air We Breathe, F.R.A.N.K, The Boys of Summer und Marian Kuprat & The Youngstown Band.

Konstanz/München (laut) - Zahlreiche Bands haben sich für die kostenlose laut.de-Wildcard beworben, um sich beim Emergenza, dem weltweit größten Contest für Nachwuchsacts, direkt ins Semifinale zu katapultieren. Wir bedanken uns bei allen Bewerbern!

Die fünf Acts, die am Ende diese Nase vorne hatten und im Mai bzw. Juni in den Semifinals spielen, stellen wir euch nachfolgend kurz vor:

Die Wildcard-Bands

Übersteht man das Semifinale, sind es bis zum Emergenza-Weltfinale nur noch wenige Schritte: Dieses findet auch dieses Jahr beim Taubertal Festival (9. bis 12. August) statt.

Natürlich lohnt der Einstieg beim Emergenza-Contest zu jeder Zeit: Nachwuchsacts bekommen hier die Chance, sich in einem professionellen Rahmen bzw. etablierten Clubs zu präsentieren. Coaching und zahlreiche Preise warten ebenfalls.

Alle Infos zum Bandcontest findet ihr an dieser Stelle. Oder einfach direkt anmelden - denn nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison.