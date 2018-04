Jede Woche neu: Hier kommen die Top 20 vom 28. April.

Konstanz (mis) - Der Bandname der Woche steht fest: Warmduscher. Ist hier doch von einer englischen Band die Rede, die sich in Südlondon zu sechst zusammen raufte. Mit dabei u.a. Mitglieder der Fat White Family, Paranoid London, Insecure Men und Childhood. Aus ihrem zweiten Album "Whale City" (ab 1. Juni) voll derbem Rock'n'Roll ist "Standing On The Corner" einer unserer Neuvorstellungen. Am 17. Juni spielen Warmduscher exklusiv auf dem Maifeld Derby in Mannheim.

Dass die Redewendung Mi casa es su casa längst eines Updates bedarf, legen uns die Berliner SIND ans Herz. Denn was wäre ein Haus heute wert ohne Wifi? Ihr Debütalbum "Irgendwas mit Liebe" ist gerade erschienen. Kommenden Freitag ist dann auch für Newcomer Bayuk Debütalbum-Zeit, von dem wir euch gerade eine Videopremiere präsentieren durften.

An der Chartsspitze lächelt diese Woche Princess Nokia, die den passenden Songtitel ja auch schon gewählt hat. Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

widget

laut.de-Charts vom 28. April

Neuvorstellungen: