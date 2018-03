Vier Neueinsteiger und eine neue Nummer eins: Das sind die Top 20 vom 31. März.

Konstanz (laut) - Twin Shadow ist der Chartskönig dieser Woche auf laut.fm/eins. Mit seiner Wochenendhymne "Saturdays", einer Koop mit den jüngst zum Synth-Folk konvertierten Haim, verdrängt George Lewis Jr. den bisherigen Spitzenreiter Ladytron. "Saturdays" ist der Vorbote des kommenden Twin Shadow-Albums "Caer", das am 27. April erscheint. Her aus Frankreich, deren aktuelles Album gerade erschienen ist, sind der höchste Neueinsteiger: Der Song "On & On" featuret AnnenMayKantereit und den belgischen Rapper Roméo Elvis.

Bei den Neuvorstellungen ist Pavement-Kopf Stephen Malkmus mit der ersten Single des kommenden Albums "Sparkle Hard" (ab 18. Mai) dabei, das von Decemberists-Gitarrist Chris Funk produziert wurde. Alexis Taylor und Beach House präsentieren ihre zweiten Vorabsingles und Orsons-Intimus Tristan Brusch will unser neuer bester Freund sein.

Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

widget

laut.de-Charts vom 31. März

Neuvorstellungen: