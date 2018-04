Jede Woche neu: Hier kommen die Top 20 vom 7. April.

Konstanz (laut) - Ein halbes Jahr nach dem tragischen Tod ihres Sängers Simon Carpentier veröffentlichten Her vor kurzem ihr gleichnamiges Debütalbum. Der darauf befindliche Track "On & On", eine Kollaboration mit AnnenMayKantereit und dem belgischen Rapper Roméo Elvis verdrängte diese Woche in den laut.de-Charts den bisherigen Spitzenreiter Twin Shadow.

Dicht dahinter lauern Baltimores Finest Wye Oak, deren neues Album "The Louder I Call, the Faster It Runs" letzte Woche erschienen ist. Der höchste Neueinstieg gelang den Editors. Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

laut.de-Charts vom 7. April

Neuvorstellungen: