Neueinsteiger und Dauerbrenner im Redaktionsradio: Das sind die laut.de-Charts vom 26. März.

Konstanz (laut) - Neu in unserem Redaktionsradio: Die laut.de-Charts. Ab 18 Uhr stellen wir euch ab sofort täglich die beliebtesten Titel unseres Programms vor. Neben Neuheiten etablierter Künstler liegen uns besonders Newcomer am Herzen, die wir bei unserer täglichen Arbeit entdecken (oder die uns von den Plattenfirmen zu Recht empfohlen werden).

Diese Woche stehen Ladytron mit ihrem Comeback-Song "The Animals" ganz oben, gefolgt von den Post-Punks Die Nerven und der CHVRCHES-Kollabo mit The National-Sänger Matt Berninger. Spotify-Abräumer Jeremy Loops ist ebenso vertreten wie die aufstrebenden Acts Nilüfer Yanya, Bayuk und Goat Girl. Alle Tracks trefft ihr zwar regelmäßig im laut.fm/eins-Tagesprogramm an. Wer die Charts sowie unsere New Entries der Woche lieber gebündelt hören möchte, liegt um 18 Uhr richtig.

laut.de-Charts vom 26. März

Neuvorstellungen: