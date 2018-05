Neueinsteiger und Dauerbrenner im Redaktionsradio: Das sind die laut.de-Charts vom 12. Mai.

Konstanz (laut) - Munteres Stühlerücken derzeit an der laut.de-Chartsspitze: Nach Cosmo Sheldrake und Princess Nokia behauptet sich diese Woche Singer/Songwriter Father John Misty aus Washington D.C. mit seiner romantischen Nummer "Disappointing Diamonds Are The Rarest Of Them All", einem Vorboten auf sein mittlerweile viertes Studioalbum "God's Favorite Customer" am 1. Juni. Höchste Neueinsteigerin ist derweil Janelle Monaé (3) vor den Dirty Projectors (6).

Bei den Neuvorstellungen trifft man vor allem alte Bekannte: Get Well Soon kündigen mit "Martyrs" ihr neues Album "The Horror" an, Danger Dan macht es ohne die Antilopen, Jungle ("Busy Earnin'") kehren mit einem Sound zurück, als sei wieder 2014 und die Arctic Monkeys ignorieren so gut wie alles, was ihren Sound je ausgezeichnet hat ("Four Out Of Five"), was in ihrem Fall nicht als verwerflich zu bezeichnen ist.

Und ja, Ash gibt es immer noch. Bereits am Freitag erscheint das neue Album "Islands" der nordirischen Rockband.

Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

laut.de-Charts vom 12. Mai

Neuvorstellungen: