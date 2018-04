Jede Woche neu: Hier kommen die Top 20 vom 14. April.

Konstanz (laut) - Die Pole Position ist vernagelt: Das französische Soulpop-Duo Her bleibt auch diese Woche auf Platz eins der laut.de-Charts, die hartnäckigen Wye Oak weiterhin im Nacken. Auf Rang drei kommt gleich der höchste Neueinsteiger: Courtney Barnett kündigt mit "Need A Little Time" ihr neues Album "Tell Me How You Really Feel" an, das am 18. Mai erscheint. Nach der ersten Punkrock-Single "Nameless, Faceless" ein deutlich zahmerer, aber immer noch wunderschöner Song. Die Qualität ihrer letztjährigen Kurt Vile-Koop "Lotta Sea Lice" wird jedenfalls nahtlos fortgeführt

Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr).

laut.de-Charts vom 14. April

Neuvorstellungen: