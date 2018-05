Neu dabei sind u.a. Aurora und Dirty Projectors: Hier kommen die Top 20 vom 5. Mai.

Konstanz (mis) - Der Londoner Biologensohn Cosmo Sheldrake verdrängt diese Woche mit "Wriggle" Princess Nokia von der laut.de-Chartsspitze. Der von Matthew Herbert produzierte Ohrwurm stammt von seinem Debütalbum "The Much Much How How And I".

Höchster Neueinsteiger ist Father John Misty, dessen "Dissapointing Diamonds Are The Rarest Of Them All" sein kommendes Album "God's Favorite Customer" ankündigt.

Bei unseren Neuvorstellungen sind einerseits die Parcels dabei, fünf Australier, die seit drei Jahren in Berlin wohnen und seitdem die Festivalbühnen abfackeln, u.a. jene, auf denen auch Phoenix stehen.

Auch Aurora meldet sich zurück. Für ihr Video zu "Queendom" arbeitete die Norwegerin mit Kinga Burza (Dua Lipa, Katy Perry) zusammen. Ein mitreißender Pop-Vorbote auf ihr zweites Album, das in diesem Jahr erscheint. Live kommt die Sängerin in folgende Städte:

19.10. Köln, E-Werk

21.10. Hamburg, Docks

23.10. Berlin, Huxleys Neue Welt

24.10. München, Muffathalle

Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

laut.de-Charts vom 5. Mai

Neuvorstellungen: