Jede Woche neu: Hier kommen die Top 20 vom 21. April.

Konstanz (laut) - Comeback für Lykke Li: Vier Jahre nach "I Never Learn" erscheint am 8. Juni mit "So Sad So Sexy" das neue Album der schwedischen Singer-/Songwriterin. Gleich zwei Songs daraus veröffentlichte sie gestern bereits, "Hard Rain" und die Single-Auskopplung "Deep End", die diese Woche eine unserer Neuvorstellungen ist. Beide Tracks weisen deutliche Beat-Einflüsse aus dem Hip Hop-/R'n'B-Bereich auf.

Ebenfalls mit neuen Songs vorstellig werden Jenny Hval (Album "The Long Sleep" ab 25. Mai), die Staatsakt-Psychedeliker International Music (Debütalbum "Die besten Jahre"), Cosmo Sheldrake, We Are Scientists und die Eels. Den Platz an der Sonne mussten Her nach zwei Wochen an Courtney Barnett weiterreichen. Die Charts sowie unsere sechs Neuvorstellungen der Woche könnt ihr heute um 18 Uhr auf laut.fm/eins hören (Wiederholung am Sonntag um 13 Uhr). Alle Tracks trefft ihr natürlich auch regelmäßig im Tagesprogramm an.

laut.de-Charts vom 21. April

Neuvorstellungen: