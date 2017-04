Widerstand leisten, wenn die Rechtspopulisten am Wochenende ihren Bundesparteitag abhalten: Anti-Flag tun es mit Punkrock.

Köln (ebi) - Am Sonntag spielen Anti-Flag um 11:45 Uhr auf dem Kölner Heumarkt ein Gratis-Akustikset - während direkt nebenan die rechtspopulistische AfD im Maritim Hotel ihren Bundesparteitag veranstaltet.

Die US-Punkrock-Haudegen sind derzeit auf Europatour unterwegs und spielen am Sonntagabend in Luxemburg. Um ein Zeichen gegen antidemokratische Tendenzen zu setzen, legen sie zuvor den Zwischenstopp in Köln ein.

No AfD in Kön

Auch andere Bands stellen sich der AfD entgegen: Bereits morgen Abend spielen etwa anorak. und Smile And Burn im Rahmen des von GetAddicted organisierten #keinkölschFürNazis-Festivals. Der Event startet um 19 Uhr in verschiedenen städtischen Clubs. Weitere Infos gibts hier.

Derweil ziehen die Behörden ein Polizei-Großaufgebot in der Domstadt zusammen: Es wird mit bis zu 50.000 Gegendemonstranten und gewalttätigen Protesten gerechnet, schreibt der Spiegel. Die Protestaktionen und Demonstrationen starten schon am Samstagvormittag. Über 4.000 Polizisten sind im Einsatz.