Linkin Park, Blink 182, Die Orsons, 257ers, Bilderbuch, Die Antwoord, Fritz Kalkbrenner, Alt-J - klangvolle Namen auf der Sandrennbahn.

Scheeßel (laut) - Der Puls der Hurricane-Organisatoren dürfte am Donnerstag nach oben gegangen sein: Schwere Stürme zogen über den Norden und Osten Deutschlands hinweg, sogar von einem Tornado bei Hamburg war die Rede. Auch Flüge und Bahnverkehr waren betroffen.

Uner Mann bleibt mittendrin

Doch am Freitag beruhigte sich die Lage, und das Hurricane ist planmäßig und bei trockenem Wetter angelaufen. Ein erstes Highlight fiel dennoch gleich mal aus: Haftbefehl hatte dermaßen Verspätung, dass er gar nicht erst auftrat.

Während sich die Fans trotzdem über stabile Wetterbedingungen freuten, setzte am Samstag dann der erwartete Regen ein, der auch am Sonntag noch anhalten soll. Nicht gerade die besten Aussichten.

Die laut.de-Crew ist vor Ort und begleitet für euch das Treiben übers Wochenende auf der mit 78.000 Festivalbesuchern ausverkauften Motorrad-Sandrennbahn Eichenring.

Die Festivalmacher hatten von der Anreise nach Scheeßel vor Freitag abgeraten, weil die Parkplätze unter Wasser standen. Bereits angereiste Fans sollten in ihren Autos Schutz suchen. Da werden unschöne Erinnerungen wach: Im vergangenen Jahr musste der Hurricane-Samstag aufgrund starker Regenfälle abgesagt werden, das Schwesterfestival Southside fiel nach schweren Gewittern sogar fast komplett aus.

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Für Samstag müssen sich die Fans aber wohl auf Regen einstellen, am Sonntag ist wieder Sonne bei kühlerem Wetter prognostiziert. Wie bei anderen Festivals auch reagieren die Organisatoren zudem auf die Ereignisse in Manchester: So sind beispielsweise Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel aller Art sowie volle Tetrapacks und Trinkflaschen im Infield verboten. Die Zahl der kostenlosen Trinkwasserstellen wurde im Gegenzug erhöht. Weitere Infos finden sich auf der offiziellen Festivalseite.

Geboten ist für alle was: Green Day, Linkin Park oder Blink 182 für die Rockfraktion, Ssio, Die Orsons, 257ers oder die Antilopen Gang für die Kopfnicker und Bilderbuch, Die Antwoord oder Fritz Kalkbrenner, Alt-J für Elektro/Alternative-Freunde haben sich übers Wochenende angesagt. Klangvolle Namen also - hoffen wir, dass das Wetter mitspielt.