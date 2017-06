Casper, Die Antwoord, Linkin Park, Green Day, Imagine Dragons, Alt-J, Editors, Jennifer Rostock, 257ers, A Day To Remember und 78.000 Fans.

Scheeßel (laut) - Der Puls der Hurricane-Organisatoren dürfte am Donnerstag nach oben gegangen sein: Schwere Stürme zogen über den Norden und Osten Deutschlands hinweg, sogar von einem Tornado bei Hamburg war die Rede. Auch Flüge und Bahnverkehr waren betroffen.

Green Days großes Besteck

Doch am Freitag beruhigt sich die Lage, und das Hurricane ist planmäßig und bei trockenem Wetter angelaufen. Ein erstes Highlight fällt dennoch gleich mal aus: Haftbefehl hat dermaßen Verspätung (Flug und Stau), dass er gar nicht erst auf die Bühne kommt. Die laut.de-Crew ist (wie auch beim Schwesterfestival Southside) vor Ort und begleitet für euch das Geschehen auf der mit fast 80.000 Festivalbesuchern ausverkauften Motorrad-Sandrennbahn Eichenring.

Rancid merkt man ihr Alter auf der Green Stage dann kaum an: macht Spaß wie eh und je - der perfekte Support für Green Day. Bei SDP herrscht zuvor noch heftiger Mitsingalarm. Billie Joe Armstrong und Co. packen dann das große Besteck aus: Jede Menge Pyro und Interaktion mit dem Publikum. Gleich beim zweiten Song holt Billie ein Mädchen zum Mitsingen nach oben. Doch die Dame entscheidet sich lieber fürs Stagediven.

Clueso, Die Orsons und vor allem auch Imagine Dragons können sich trotzdem nicht über Publikumsmangel beklagen. Aber leider setzt am Abend der erwartete Regen ein, der die ganze Nacht über anhält.

Der Samstag beginnt folglich als kleine Schlammschlacht - wovon sich natürlich kaum einer die Laune vermiesen lässt. Nach amtlichen Rockshows von Red Fang, Royal Blood, A Day To Remember sowie dem Headliner-Gig von Linkin Park, die ganz neue und ganz alte Songs in ihrem Set mischen, geht der Tag tatsächlich trocken zu Ende.

Seasick Steve legt vor, Casper reißt ab

Bei aller Vorfreude auf die Headliner am Sonntag dürfte Seasick Steve gleich mal den sympathischsten Eindruck hinterlassen haben: Der weit über 70-jährige Kalifornier ("The most low budget band in the world") erfreut sich am Wein und steigt nach seinem Gig von der Bühne herunter, lässt Fotos mit sich machen, umarmt und unterhält sich mit den Fans.

Parallel zogen die Organisatoren und Verantwortlichen bereits am frühen Nachmittag auf der Abschlusspressekonferenz eine durchweg positive Bilanz vom 21. Hurricane Festival. Mal sehen, was die letzten Gigs bringen.

Gogol Bordello sprechen auf der Bühne ebenfalls dem Wein zu, Sänger Eugene Hütz lässt sich dann noch auf einer Trommel durch die Menge tragen. Die 257ers halten die Feierlaune gewohnt souverän oben, während Jennifer Rostock sexy provokant ihre Stimme gegen rechtes Gedankengut erheben: Schaumkanone muss natürlich trotzdem sein.

Wolfmother liefern dann das, was sie am besten können - Rock'n'Roll pur: "My name is Sammy Hagar, we are Van Halen!", meint Bandchef Andrew Stockdale lapidar. Die Antwoord und vor allem Headliner Casper sorgen dann am Ende des Festivals für den Abriss auf der Hauptbühne. Da freut man sich schon auf 2018!

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Noch vor dem Festivalbeginn hatten die Veranstalter von der Anreise nach Scheeßel vor Freitag abgeraten, weil die Parkplätze schon am Donnerstag unter Wasser standen. Bereits angereiste Fans sollten in ihren Autos Schutz suchen. Da werden unschöne Erinnerungen wach: Im vergangenen Jahr musste der Hurricane-Samstag aufgrund starker Regenfälle abgesagt werden, das Southside Festival fiel nach schweren Gewittern sogar fast komplett aus.

Wie bei anderen Festivals auch reagierten die Organisatoren zudem auf die Ereignisse in Manchester: So sind beispielsweise Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel aller Art sowie volle Tetrapacks und Trinkflaschen im Infield verboten. Die Zahl der kostenlosen Trinkwasserstellen wurde im Gegenzug erhöht.

Musikalisch ist natürlich wieder für alle was geboten: Green Day, Linkin Park oder Blink 182 für die Rockfraktion, Ssio, Die Orsons, 257ers oder die Antilopen Gang für die Kopfnicker und Bilderbuch, Die Antwoord oder Fritz Kalkbrenner und Alt-J für Elektro/Indie-Freunde haben sich übers Wochenende angesagt.